長榮又傳2名機師確診！「打過2劑疫苗」仍難擋變種病毒

▲外傳長榮又有兩名機師確診，長榮表示，需依指揮中心說明為準。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者李宜秦／台北報導

日前指揮中心公布一名長榮機師「突破性感染」的案例，該案雖已接種兩劑疫苗，卻仍感染Delta病毒，因此指揮中心宣佈，15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫。而今日又傳出長榮兩名機師突破性感染，對此，長榮航空僅表示，以指揮中心說明為準。指揮中心將於下午14時說明。

指揮中心日前公布一名長榮航空台籍機師打過2劑AZ疫苗仍確診，為國內首例機組員突破性感染案例， 該案為境外移入案16066，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。

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不只如此，今日又傳出長榮兩名機師接種過兩劑疫苗仍確診，兩名確診機師為短程航班，飛澳當天返台，其中一人則是近日曾執飛芝加哥長程航班。對此，長榮航空僅表示，以中央流行疫情指揮中心說明為準。而指揮中心則回應，將於下午記者會統一說明。

為杜絕Delta病毒，指揮中心已宣布15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫，也就是需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿進行檢疫。