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颶風艾妲奪命22死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

記者柯沛辰／綜合報導

颶風艾妲（Ida）餘威驚人，1日為紐約市、紐澤西州帶來驚人雨量，不僅淹沒道路，更灌進地鐵系統，造成至少22人死亡。目前紐約、紐澤西皆宣布進入緊急狀態，救難人員也疲於奔命，因此紐約當局要求，市長應盡量待在家中，所有非緊急的交通工具在當地時間2日清晨5點前不得在市區街道行駛。

綜合外媒報導，美國國家氣象局1日有史以來第一次對紐約發布暴洪警報，因為大水不僅淹沒紐約市曼哈頓多處主要幹道，水位高於車輛輪胎，更讓地鐵系統癱瘓，導致許多乘客受困車廂和月台上，直到隔日仍無法正常運作。

▲▼紐約,淹水。（圖／翻攝自SubwayCreatures推特、路透）

▲紐約降下暴雨，地鐵系統出現「瀑布」。（圖／翻攝自SubwayCreatures推特、路透）

▲▼颶風艾妲（Ida）餘威驚人，為紐約市地鐵淹水。（圖／路透社）

▲乘客受困車內，自行爬到巴士座位上。（圖／路透社）

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）1日深夜宣布，紐約市進入緊急狀態，「我們正在經歷一場歷史性的天氣事件，現在全市面臨破紀錄的降雨量、嚴重淹水，街道上也很危險。」與此同時，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）、紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）也宣布進入緊急狀態。

數據顯示，大紐約地區有近13萬人、超過4萬5600戶停電。由於地鐵交通停擺，甘迺迪、紐瓦克、拉瓜迪亞等3座機場上百架班機取消，美國網球公開賽也被迫喊停。

▲▼紐約,淹水。（圖／路透）

▲紐約市全城泡水，史上首次「暴洪警戒」。（圖／路透）

美國國家氣象局指出，紐約中央公園（Central Park）日降雨量創下94年來新高，達到7.13英寸（181.1毫米），紐澤西州紐瓦克也打破62年來紀錄，來到8.41英寸（213.6毫米）。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市短短5小時的降雨量，相當於5萬座奧運規格泳池，其中有5個行政區降雨量超過178毫米，釀成致命洪災。

另外，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也報導，警消統計，截至當地時間9月2日上午11點，紐約市有4名婦女、3名男子和一名2歲男童在5次洪水事件中喪生；在紐澤西州，則另有14人遇難，包括在遭淹沒車輛內的死難者，因此兩地總計至少已有22人死亡。

早前8月29日，艾妲達到4級，登陸路易斯安納州（Louisiana）南部，造成當地超過75萬戶斷電，還有數十萬人來不及撤離，以及10多人死亡，港口城市紐奧良更因此宣布宵禁。

▼紐約市皇后區淹水，車輛泡在水中。（圖／路透社）

▲▼颶風艾妲（Ida）餘威驚人，為紐約市皇后區帶來驚人雨量。（圖／路透社）

▼紐約州馬馬羅內克淹水情況。（圖／路透社）

▲▼紐約州馬馬羅內克淹水情況。（圖／路透社）

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