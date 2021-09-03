逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

▲全聯商品種類多元、價格實惠，深受不少民眾喜愛。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳致平／台北報導

很多人喜歡在全聯購買民生用品，多元的選擇和優惠的價格是兩大優點，也成為許多小資族的新頭好！有網友就在臉書上分享自己的糗事，逛全聯逛到「不小心違規」，當場遭店員阻止，讓原PO非常尷尬，連按好幾個笑到哭的表情符號。貼文一出後，引發熱烈討論，有不少人反應，「我也是第一次知道」、「好特別」、「我以為只有我這樣！」

一名女網友在「我愛全聯好物老實說」臉書社團發文，寫道「不知大家有沒有在全聯拍商品被店員阻止的經驗？」原PO詳述過程，其實自己是因為眼睛不好、而商品放在最下面、於是想用手機拍下來，以便能看清楚價格，沒想到隨即有店員上前阻止。她表示，當下隨即向店員解釋後，對方聽完後沒有再多說什麼了。

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▲不少社友都表示自己會在全聯拍商品照，方便詢問家人的口味和喜好 。（示意圖／記者陳致平攝）

貼文一出後引起熱烈討論，不少會在全聯拍商品照的社友紛紛表示，從沒被店員制止過，第一次知道這項規定，「我現在知道不能拍耶，之前都沒被阻止過」、「常常拍，有時候還會開視訊問家人吃哪個」、「有時在考慮要買哪一種就會拍起來，價格才不會忘記」、「大家都在拍為什麼我不行」。

也有另一派網友認為，店家規定不能拍照就是不能拍照，「公司規定，店員職責所在，不過通常都忙道沒時間管」、「守規矩很難嗎？」、「全聯門口都會張貼警示圖片，我記得其中一個就是禁止拍攝。」、「其實很多地方都不能拍照，我記得好市多好像也是，只是店員沒有阻止。」

不過，其實針對在大賣場是否能拍照，其實爭議不少，有網友解釋，「很多賣場、商家禁止攝影，是依據商店的定型化契約條款，若違反規定商家可不允許消費者入內。對此，法界則認為，民眾拍攝商店照片，是否觸法則要視照片的用途。

