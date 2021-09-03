　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

▲▼全聯開賣「防疫雙寶優惠組」。（圖／記者許靖騏攝）

▲全聯商品種類多元、價格實惠，深受不少民眾喜愛。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳致平／台北報導

很多人喜歡在全聯購買民生用品，多元的選擇和優惠的價格是兩大優點，也成為許多小資族的新頭好！有網友就在臉書上分享自己的糗事，逛全聯逛到「不小心違規」，當場遭店員阻止，讓原PO非常尷尬，連按好幾個笑到哭的表情符號。貼文一出後，引發熱烈討論，有不少人反應，「我也是第一次知道」、「好特別」、「我以為只有我這樣！」

一名女網友在「我愛全聯好物老實說」臉書社團發文，寫道「不知大家有沒有在全聯拍商品被店員阻止的經驗？」原PO詳述過程，其實自己是因為眼睛不好、而商品放在最下面、於是想用手機拍下來，以便能看清楚價格，沒想到隨即有店員上前阻止。她表示，當下隨即向店員解釋後，對方聽完後沒有再多說什麼了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賣場冷凍櫃 。（圖／記者陳致平攝）

▲不少社友都表示自己會在全聯拍商品照，方便詢問家人的口味和喜好 。（示意圖／記者陳致平攝）

貼文一出後引起熱烈討論，不少會在全聯拍商品照的社友紛紛表示，從沒被店員制止過，第一次知道這項規定，「我現在知道不能拍耶，之前都沒被阻止過」、「常常拍，有時候還會開視訊問家人吃哪個」、「有時在考慮要買哪一種就會拍起來，價格才不會忘記」、「大家都在拍為什麼我不行」。

也有另一派網友認為，店家規定不能拍照就是不能拍照，「公司規定，店員職責所在，不過通常都忙道沒時間管」、「守規矩很難嗎？」、「全聯門口都會張貼警示圖片，我記得其中一個就是禁止拍攝。」、「其實很多地方都不能拍照，我記得好市多好像也是，只是店員沒有阻止。」

不過，其實針對在大賣場是否能拍照，其實爭議不少，有網友解釋，「很多賣場、商家禁止攝影，是依據商店的定型化契約條款，若違反規定商家可不允許消費者入內。對此，法界則認為，民眾拍攝商店照片，是否觸法則要視照片的用途。
 

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
新北4女驚遇山難　消防局1招救人！
「媽媽噴出高高的水柱」　小二課文網嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

今彩539「獎號出爐」！頭獎開出1注　獎落桃園龜山

小二課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻：是不是在開車

要求「學生打掃校園」是陋習嗎？網友：方便培養奴性

西門町最後一間「肯德基」熄燈！結束36年營業歲月　首度無店面

呂秋遠看「婆婆殺了我」！列不能說的10句話：女進夫家是二次投胎

上路無死角！他安全帽裝「9支行車紀錄器」　網笑：吃過很多虧

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

宋雨琦.VaVa《爆裂舞台》墊底　爆哭「我過不去...」不服結果

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

今彩539「獎號出爐」！頭獎開出1注　獎落桃園龜山

小二課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻：是不是在開車

要求「學生打掃校園」是陋習嗎？網友：方便培養奴性

西門町最後一間「肯德基」熄燈！結束36年營業歲月　首度無店面

呂秋遠看「婆婆殺了我」！列不能說的10句話：女進夫家是二次投胎

上路無死角！他安全帽裝「9支行車紀錄器」　網笑：吃過很多虧

德保拉拚12勝替兄弟止敗　富邦派陳鴻文先發橫掃兄弟

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

東京帕運女子200公尺視障賽　陪跑員當場「下跪求婚」全場感動爆

國銀7月存款大增4897億　全因兩原因！

印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了

小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

華碩新創作者筆電ProArt Studiobook與高階Zenbook改用OLED螢幕

味全龍回主場拚止敗　王維中上陣強碰布雷克

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝　還有一波巨變危機

美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購

超吸睛！短腿貓趴爸身上逛大街 「平衡感滿分」散步、跳舞都不掉

生活熱門新聞

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

惡臭膿液從私密處流出來

即／境外移入確診者到高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

他安全帽裝「9支行車紀錄器」　網笑翻

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

他讓媽媽坐副駕！老婆竟抓狂　網一面倒

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

快訊／暴雨又地震！雲林、嘉義突「停電30分鐘」

女友月薪高10萬男生會介意？網誠實答案2派戰翻

學生掃校園是陋習　網：培養奴性

更多熱門

相關新聞

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

搶攻中秋商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，實體門市和PXGo!全聯線上購集結各種烤物、醬料、飲品、烤肉用品和禮盒等，9/10起祭出優惠價69折起；指定期間小時達單筆消費滿500元，最高還可再獲300元折價券。

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

全聯開發機器人　精進智慧超市

全聯開發機器人　精進智慧超市

全聯PO「角落早餐大圖鑑」網笑瘋

全聯PO「角落早餐大圖鑑」網笑瘋

全聯員工畫柚子太有才！爸媽「1原因」笑了

全聯員工畫柚子太有才！爸媽「1原因」笑了

關鍵字：

全聯賣場

讀者迴響

熱門新聞

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

《火神》沒入圍？　劇組曝原因

她痔瘡拖3年…「肉球臭爆黏黏的」醫看傻：整塊挖掉

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面