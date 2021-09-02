活著，就是勝利！　2021周大觀抗癌圓夢助學金頒獎

▲周大觀文教基金會在台南市政府，舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，台南市共有7位抗癌勇士獲獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



周大觀文教基金會2日在台南市政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，台南市共有7位抗癌勇士獲獎，為嘉勉罹癌鬥士勇於抗癌的精神及家人無私的陪伴與付出，同時祝福孩子們勇於與病魔對抗。

台南市長黃偉哲、副市長戴謙、教育局副局長王崑源及獲獎者學校師長特別親自出席觀禮，並與周大觀文教基金會創辦人周進華、郭盈蘭董事長共同為得獎勇士加油打氣。



戴謙副市長表示，得獎的7位學生都是勇於抗癌的生命鬥士，有的人寄情於烘培，傳達生命的意志力，在烘培競賽中屢創佳績，甚至義賣送愛至國外，有的人立志成為社工師，希望透過自身的抗癌經驗，能夠鼓勵更多癌症病患，有的人則是勇於挑戰生命，憑毅力騎越9公里單車之旅、完成高空拖曳傘體驗，享受挑戰人生，這些面對生命的態度，都傳達出他們就算遇上重大挫折也不放棄的精神，彰顯出生命的韌性，讓人敬佩及動容。



教育局王崑源副局長表示，此次得獎的同學，包含慈幼工商王嘉鳳同學、南光高中王斌、新化高中陳威樺、後甲國中嚴浩軒、南梓國小李允柔、學甲幼兒園陳妍亘、艾的佳幼兒園賴宥竣等，每個人都面臨著人生的巨大挑戰，也都有一段可歌可泣的故事，他們的奮鬥歷程，也足以成為台南市學子的人生榜樣，教育局將請各校邀請這些生命鬥士到校分享生命奮鬥的歷程，一起鼓勵年輕學子們。



教育局表示，本市各校皆致力於推動生命教育，並希望學生能熱愛生命、尊重生命。本次頒獎的抗癌鬥士，都是年輕學子們相當好的借鏡，除了頒獎，未來也希望透過校園巡迴分享的方式，讓台南市學子們進一步了解每個人都有不同的經驗跟挫折，並透過這些抗癌鬥士的故事，鼓舞同學珍惜生命，帶動校園對生命的尊重與關懷，讓知福感恩成為生命、生活的一部分。

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