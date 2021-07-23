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抗癌正妹死後遭前夫指控通姦　引爆兩任老公戰爭

▲▼臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」。（圖／翻攝臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

▲臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」。（圖／翻攝臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

記者吳銘峯／台北報導

臉書中「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」主角施柏薇，抗癌過程滿滿正能量，引起不少注意。但她2017年5月間過世後，前夫黃國峰竟發文指控薇薇離婚前通姦，惹得陪著薇薇抗癌的老公王孝文發文反擊。王男最後反遭前夫控告誹謗、違反《個資法》，一二審均判刑，但經上訴後，最高法院認為王男有罪判決有誤，撤銷發回更審。

施柏薇（已歿）2016黏在臉書中發布多張相片，包含拿著點滴架K歌、老公王孝文陪著一起理光頭，滿滿正能量的照片、文章，引起大批網友注意。她經歷12次化療，最後仍在2017年5間不敵病魔離世。但她其實當時因為與前夫間的離婚訴訟、兒子監護權訴訟等相關訴訟程序，不但身體上要承受病痛的折磨，內心裡更要面對官司的煎熬，更引人憐惜。

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▲王孝文臉書7月9日貼文提到官司有進展。（圖／翻攝王孝文臉書）

施女在世時為此發文「我知道家醜不能外揚，但這家人逼我走投無路了！」、「全文沒一句造假，有半句虛言，我不需要治療光出門就先被車子撞死」。內容提到「關於你要跟我拿贍養費的問題，我想我該說些什麼了…我知道你會看我動態，那請你站在一個非常思念孩子的媽媽立場想想吧不用我說你也知道，我們曾經在一起的光陰約有9 年那樣的長，你很清楚明白當初我才沒滿14歲就跟著你了，那時的我還沒14歲，你跟我說兩人要長期在一起就要有正常男女關係，我因為愛你所以我願意把全部都給你，即使鬧上警局你媽媽還頤指氣使的說：誰知道她的處女膜是誰用破的。（這句話我永遠不會忘…）」

施女過世後，前夫更在臉書上發文，質疑施女在離婚前就已經外遇。對此，施女的丈夫王男不滿，也在臉書上發文回擊。此外，也有網友改編施女在臉書爆廢公社匿名的自傳文，改寫為「女孩黑暗辛酸」系列3篇文章。「女孩黑暗辛酸」系列文章提到「女孩在14歲的暑假到花園夜市紅X大腸香腸打工時認識了大她6 歲的打工攤販的寶貝兒子『Q5哥』，因他幼時得了癌症行動不便，女孩在愛情的力量下自願當Q5哥的腳，14歲的她以為幸運地遇到了真愛，開始在這間攤位拼死拼活，還找了同學一起在花園夜市幫忙賣香腸大腸，攤位的生意開始有起色，還上了電視節目「一袋女王—夜市正妹」。

但這家人也瞧不起女孩，因為在女孩14歲的那年，把人生的第一次給了Q5哥，後來被女孩爸媽抓去警局，20歲的男人跟14歲少女發生性行為，Q5哥老母只冷冷地說：誰知道她的處女膜誰弄破的？氣到女孩爸媽堅持提告，後來對方拿了和解金拜託和解，女孩跪求著爸媽說：你們如果告他我也不想活了，但沒想到拿了和解金後，沒多久在Q5哥家說出來，卻變成女孩家跟Q5哥勒索……」黃家人不滿，一狀告上法院。王男被依照妨害名譽、違反《個資法》提起公訴。

法院審理時，王男否認犯罪，但一二審法院均認定有罪，將他判處有期徒刑2月與拘役30日，得易科罰金。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決王男有罪的部分頗有疑義，無法證明王男發文有觸及《個資法》及恐嚇危害安全的部分，也認為王男指摘並非無理，因此6月底撤銷王男有罪判決，發回台南高分院更為審理。

▼臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」。（圖／翻攝臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

▲▼臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」。（圖／翻攝臉書「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」）

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