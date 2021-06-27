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讓他沒有遺憾！癌末男想回老家看一眼　慈院「心蓮旅行社」圓夢

▲▼受疾病影響，吳先生有重聽狀況，醫師透過助聽器的麥克風，與吳先生確認出發前的準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

受疾病影響，吳先生有重聽狀況，醫師透過助聽器的麥克風，與吳先生確認出發前的準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「這次從急診住院進來，他就一直用手勢告訴我，他想回家。」59歲的吳先生因為罹患下唇癌末期，六月份住進花蓮慈濟醫院安寧病房－心蓮病房。吳先生的大姊告訴安寧療護團隊，希望能有機會讓他回台東縣成功鎮的家裏看一看。經過醫療團隊的評估與討論，決定啟動「心蓮旅行社」，圓滿吳先生的心願。緩和醫療中心主任王英偉表示，滿足病人的心願、圓夢，是我們安寧療護很常做的事情，這就像是安寧療護的一部分。

由於處於疫情期間，安寧療護團隊用最精簡人力，由王英偉主任、陳純純護理師、譚湘綺心理師，居家護理師與司機，加上吳大哥跟姊姊，分成兩台車以不超過五人以上群聚規範，完成跨縣市從花蓮到台東成功的艱鉅任務。王英偉主任表示，吳大哥被發現罹患下唇癌之後，出現合併淋巴與皮膚轉移，被確診為第四期。這次要克服的最大難關，一部分是要維持病人的體力，另外一部分就是病人氣切口周圍脹大的腫瘤，隨時有大出血的風險。

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▲▼受疾病影響，吳先生有重聽狀況，醫師透過助聽器的麥克風，與吳先生確認出發前的準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

出發前的再三確認。

吳先生的大姊表示，弟弟原本是常常嘴破，而且傷口遲遲無法癒合，但是他沒有特別放在心上，加上經濟狀況有限，就一直沒想到要去看醫生，直到出現腫塊的時候，在2016年被診斷罹患了下唇癌末期，陸續手術切除了下顎與部分舌頭，只能用手勢來跟家人溝通，這次住院之後，可能他心裡也有準備了，所以，一直表示他想回家，但是同時他又擔心回家一趟需要動員醫護團隊，會不會花很多錢。這時候專科護理師胡薰丹也告訴他們：「請相信我們，我們已經有很多次圓夢的經驗，而且心蓮旅行社的行程是免費的唷。」

▲▼受疾病影響，吳先生有重聽狀況，醫師透過助聽器的麥克風，與吳先生確認出發前的準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

終於回到家了。

吳大姊表示，弟弟當了一輩子的漁夫，感謝醫療團隊特別繞過去他工作的港口與市場，看得出來弟弟的精神整個都起來了，而且這次帶他回家，雖然說他現在沒辦法像從前用說話的方式跟家人聊天，但是就這樣跟家人一起坐在門口，感覺他心情都變好了。過程中突然下起雨來，但王英偉主任捨不得打斷吳先生與家人的溫馨時刻，就默默在旁邊為吳先生撐起傘，希望能為他們留下重要的回憶。吳大姊說：「真的很感謝有慈濟，感謝證嚴法師創辦慈濟醫院。」這些年看到慈濟對花東地區的付出，真的很感動，等到自己退休之後，也要去慈濟當志工，為這個社會盡一點心力。

▲▼受疾病影響，吳先生有重聽狀況，醫師透過助聽器的麥克風，與吳先生確認出發前的準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

突然下起雨，王英偉主任為吳先生撐傘，並隨時注意吳先生的身體狀況。

除了醫師與護理師之外，有別於其他病房醫療團隊組成，這次陪同出發的團隊還包含了心理師，譚湘綺心理師表示，每個人在面對壓力的時候，很可能無法說出自己心裡的真實感受，而心理師在安寧療護團隊裡面，不只是醫療團隊與病人、家屬之間的橋樑，有時候也是病人與家屬之間的溝通管道，因為末期病人的時間很有限，很需要有心理師這個契機，讓大家能快速達成共識，也因為這樣牽起了許多「圓夢之旅」。

從早晨到夜晚，吳先生帶著家人的祝福與圓滿心願的心情回到花蓮慈院，這次疫情下的圓夢任務，很平安地圓滿完成。王英偉主任表示，安寧療護不只是緩解病人生理上的不舒服，團隊的目標也想為病人與家屬帶來心靈上的療癒，希望藉由「心蓮旅行社」每次的圓夢之旅，讓病人的人生沒有遺憾，而這也是安寧療護團隊能繼續走下去很重要的力量。

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