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台南市減班休息趨緩　持續輔導安心充電

▲黃偉哲提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情有逐漸緩解趨勢，台南市通報實施減班休息單位數已降為234家，實施減班休息之勞工數則為2573人，較上一週大幅減少85家，人數減少將近650人，其中最主要復甦的產業別主要為住宿餐飲業及批發零售業，約合計減少了60家、550人。

黃偉哲提醒事業單位，雖然疫情的影響已逐漸減少，但仍有為數不少的勞工持續實施減班休息，故事業單位仍應依法與勞工進行協商並向勞工局通報；除此之外，亦提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。

疫情至今台南轄內已有303家事業單位、5064位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額4338萬元；324家事業單位、3461位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2681萬元，黃偉哲進一步說明，「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」是針對減班休息受影響之勞工所規劃設計之方案，勞工朋友們應多加利用，藉以減緩自身之經濟損失。

除此之外，勞工局長王鑫基亦呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以利勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助；而勞工局也將持續輔導轄內實施減班休息之事業單位，以保障勞工之權益。

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