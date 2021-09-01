「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

▲中秋必吃月餅，小編開箱新東陽推出的秋味風華禮盒，看看裡面有多超值。（圖／ETtoday，以下同）

消費中心／台北報導

中秋月圓人團圓，與摰愛的親友齊聚賞月閒聊話家常，共享彌足珍貴的時刻之際，有一盒應景月餅來相伴，更增添過節濃厚氣氛。近年有不少創意造型或特殊口味等特色月餅搶市，迎合現代人求新求變的味蕾，但吃來吃去，還是傳統月餅最對味，除了口味經典不敗，送禮也絕不失禮踩雷，又以名店款搶手受歡迎，今年新東陽再展現極致之作，將所有好滋味盡收於秋味風華禮盒。

以龍袍為構想，五彩雲紋代表祥瑞為設計元素，新東陽秋味風華禮盒從外觀即獻上極佳寓意，更不用說打開後，裡面都是最具代表性的精選，尤其飽滿渾圓的蛋黃酥特別吸睛，上面直接放有一小塊烏魚子，新穎搭法令人眼睛為之一亮，一口咬下後，整顆蛋黃搭配香甜烏豆沙及烏魚子沙等豐富內餡，甜中帶鹹風味獨特，想不到吃月餅也能享受奢華高級的口口烏金，越吃越涮嘴。

▲▼吃到烏魚子蛋黃酥，口口烏金，越吃越涮嘴。

▲金薯土鳳梨桃山月餅，酸甜適中不膩口。

另一款禮盒基本必備必吃的「金薯土鳳梨桃山月餅」，用料樸實，卻是滿滿的真材實料，不僅包進金薯的香甜，還可以咬到土鳳梨纖維，搭配餅皮的香酥，口感綿密扎實，甜中帶有微酸滋味，吃起來就像「初戀一樣酸甜酸甜」，更重要的是清爽不膩，是年輕人也會愛上的味道，一口接一口停不下來。

▲▼超扎實的肉鬆餅，吃起來鹹甜爽口。

說起新東陽，香酥味美的招牌肉鬆是很多人從小吃到大的兒時回憶，最常見的簡單吃法就是與稀飯拌在一起，再吃好幾碗不是問題，但肉鬆原來還可以這樣吃！以多層次餅皮工法搭配陽精緻炒焙的肉鬆製成「肉鬆餅」，千萬不要被單調的外觀騙了，因為一切開來，除了可以看到內餡肉鬆滿溢，而且香氣逼人，鹹甜爽口不乾柴，很推薦肉鬆控一定要品嚐看看。

▲伯爵茶巧克力布列塔尼，內餡入口即化並帶清香。

除了中式月餅，秋味風華禮盒還能吃到西式月餅，光看名字就很吸引人的布列塔尼，外層酥脆、內層醇厚，尤其伯爵茶巧克力內餡入口即化，還自帶一股清香。另外，禮盒也精挑了兩款老少都適宜的茶品來解膩，「日月潭紅玉紅茶」嚴選台茶18號，茶香具天然肉桂香以及淡雅薄荷香，久泡不苦澀；「東方美人烏龍茶」茶湯色澤橘紅豔麗，具獨特的熟果香和蜂蜜香氣，一口月餅、一口好茶，簡直就是人間一大享受。

▲▼禮盒搭配兩款茶，分別是日月潭紅玉紅茶與東方美人烏龍茶。

▲▼新東陽把最具代表性的秋味精選集於一盒，送禮自用兩相宜。

秋味風華禮盒可以吃到傳統、創意與心意，無論送禮或自用都很體面，不過考量疫情關係，為避免群聚風險，新東陽特別推出貼心服務，門市市區滿千免費外送，防疫不出門也能享用美味，就算到門市購物也有快速、便利的免下車服務，安心購買並與家人一起開箱，在滿口驚艷中共度中秋。

新東陽秋味風華禮盒詳情請見>>

