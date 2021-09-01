　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲中秋必吃月餅，小編開箱新東陽推出的秋味風華禮盒，看看裡面有多超值。（圖／ETtoday，以下同）

消費中心／台北報導

中秋月圓人團圓，與摰愛的親友齊聚賞月閒聊話家常，共享彌足珍貴的時刻之際，有一盒應景月餅來相伴，更增添過節濃厚氣氛。近年有不少創意造型或特殊口味等特色月餅搶市，迎合現代人求新求變的味蕾，但吃來吃去，還是傳統月餅最對味，除了口味經典不敗，送禮也絕不失禮踩雷，又以名店款搶手受歡迎，今年新東陽再展現極致之作，將所有好滋味盡收於秋味風華禮盒。

以龍袍為構想，五彩雲紋代表祥瑞為設計元素，新東陽秋味風華禮盒從外觀即獻上極佳寓意，更不用說打開後，裡面都是最具代表性的精選，尤其飽滿渾圓的蛋黃酥特別吸睛，上面直接放有一小塊烏魚子，新穎搭法令人眼睛為之一亮，一口咬下後，整顆蛋黃搭配香甜烏豆沙及烏魚子沙等豐富內餡，甜中帶鹹風味獨特，想不到吃月餅也能享受奢華高級的口口烏金，越吃越涮嘴。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲▼吃到烏魚子蛋黃酥，口口烏金，越吃越涮嘴。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲金薯土鳳梨桃山月餅，酸甜適中不膩口。

另一款禮盒基本必備必吃的「金薯土鳳梨桃山月餅」，用料樸實，卻是滿滿的真材實料，不僅包進金薯的香甜，還可以咬到土鳳梨纖維，搭配餅皮的香酥，口感綿密扎實，甜中帶有微酸滋味，吃起來就像「初戀一樣酸甜酸甜」，更重要的是清爽不膩，是年輕人也會愛上的味道，一口接一口停不下來。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲▼超扎實的肉鬆餅，吃起來鹹甜爽口。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

說起新東陽，香酥味美的招牌肉鬆是很多人從小吃到大的兒時回憶，最常見的簡單吃法就是與稀飯拌在一起，再吃好幾碗不是問題，但肉鬆原來還可以這樣吃！以多層次餅皮工法搭配陽精緻炒焙的肉鬆製成「肉鬆餅」，千萬不要被單調的外觀騙了，因為一切開來，除了可以看到內餡肉鬆滿溢，而且香氣逼人，鹹甜爽口不乾柴，很推薦肉鬆控一定要品嚐看看。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲伯爵茶巧克力布列塔尼，內餡入口即化並帶清香。

除了中式月餅，秋味風華禮盒還能吃到西式月餅，光看名字就很吸引人的布列塔尼，外層酥脆、內層醇厚，尤其伯爵茶巧克力內餡入口即化，還自帶一股清香。另外，禮盒也精挑了兩款老少都適宜的茶品來解膩，「日月潭紅玉紅茶」嚴選台茶18號，茶香具天然肉桂香以及淡雅薄荷香，久泡不苦澀；「東方美人烏龍茶」茶湯色澤橘紅豔麗，具獨特的熟果香和蜂蜜香氣，一口月餅、一口好茶，簡直就是人間一大享受。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲▼禮盒搭配兩款茶，分別是日月潭紅玉紅茶與東方美人烏龍茶。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

▲▼新東陽把最具代表性的秋味精選集於一盒，送禮自用兩相宜。

新東陽秋味風華禮盒（圖／ETtoday）

秋味風華禮盒可以吃到傳統、創意與心意，無論送禮或自用都很體面，不過考量疫情關係，為避免群聚風險，新東陽特別推出貼心服務，門市市區滿千免費外送，防疫不出門也能享用美味，就算到門市購物也有快速、便利的免下車服務，安心購買並與家人一起開箱，在滿口驚艷中共度中秋。

新東陽秋味風華禮盒詳情請見>>
 

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
爸媽隔鐵圍欄直盯！　目送小一生入校不捨泛淚
基本工資調漲有望！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪
348萬人瘋搶BNT　醫預言「下下下批也輪不到你們」原因曝
北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛！他忍18年提告
李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃
快訊／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

大直ATT改名衝IP動漫特區　2周吸5萬人次進場

搶先祭補班小確幸！摩斯咖啡「買1送1」　9月優惠一次看

9月衝業績　麗晶精品滿2萬回饋5%　台北101滿萬送千

季節限定！侯友宜再登「東森農場」賣金山地瓜　王令麟力挺回饋東森幣

全聯智慧超市業績比預期多1倍！未來開發機器人　到各大社區提案

麥粉歡呼！麥當勞早餐「薯餅」回來了　全門市即起恢復供應

30萬杯飲品1元起！蝦皮「9.9超級購物節」　攜星巴克等11大品牌狂歡

葉家妤謝「恩公」　暴風鏟肉7公斤、靠江宏「桀」神救援

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

大直ATT改名衝IP動漫特區　2周吸5萬人次進場

搶先祭補班小確幸！摩斯咖啡「買1送1」　9月優惠一次看

9月衝業績　麗晶精品滿2萬回饋5%　台北101滿萬送千

季節限定！侯友宜再登「東森農場」賣金山地瓜　王令麟力挺回饋東森幣

全聯智慧超市業績比預期多1倍！未來開發機器人　到各大社區提案

麥粉歡呼！麥當勞早餐「薯餅」回來了　全門市即起恢復供應

30萬杯飲品1元起！蝦皮「9.9超級購物節」　攜星巴克等11大品牌狂歡

葉家妤謝「恩公」　暴風鏟肉7公斤、靠江宏「桀」神救援

股匯不同調！新台幣早盤升值7分　來到27.702元

台股下跌26點！台積電拉回　台塑集團股走弱

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

藍寶堅尼油電超跑Sian台灣搶到一輛　你有2億元還不一定買得到

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

台南怪奇商舖特輯！被杏仁茶耽誤的古物小店　每週只賣3天超隨性

爸媽隔鐵圍欄直盯！　目送小一生入校不捨泛淚：不擔心是騙人的

BNT優先施打轉彎　游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

逼近十一長假大陸還出手干涉運價　業界估看準東南亞出貨量少

美網／茲維列夫直落三晉級次輪　豪取賽季12連勝

牛奶海仙境！薔薔跳水超猶豫 整船美女與猛男的豪華遊艇派對

消費熱門新聞

直男用心給「儀式感」讓女友傻眼

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

葉家妤謝「恩公」暴風鏟肉7公斤

搶先祭補班小確幸！摩斯9月優惠

「3大速食店」限時優惠一次看

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

好市多新竹店停車要收費了！時間曝光

麥當勞報報優惠券、歡樂貼要停發了

星巴克、迷客夏11大飲品　30萬杯1元起暢飲

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

大直ATT IP動漫特區2周吸5萬人次

全聯開發機器人　精進智慧超市

開學季是時候挑選一台更罩的筆電

全聯PO「角落早餐大圖鑑」網笑瘋

更多熱門

相關新聞

中秋返鄉搶票有望！雙鐵運量即起放寬至8成 　

中秋返鄉搶票有望！雙鐵運量即起放寬至8成 　

中秋節連假運輸將於9月18日前後開跑，但受疫情影響，高鐵、台鐵等目前運量仍維持在七成以下。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8/30）於記者會上表示，連假運輸有其必要性考慮於9月7日增加運量，交通部表示，日前已經將相關計畫提報至指揮中心，即日起雙鐵乘載率就會從現在的七成提升至八成。

全聯員工畫柚子太有才！爸媽「1原因」笑了

全聯員工畫柚子太有才！爸媽「1原因」笑了

台南「越南月餅」驗出非洲豬瘟　溯源又追出53塊

台南「越南月餅」驗出非洲豬瘟　溯源又追出53塊

政大旁賣越南月餅　老闆：聽說好賣「全送驗」

政大旁賣越南月餅　老闆：聽說好賣「全送驗」

中秋必備電烤盤999元

中秋必備電烤盤999元

關鍵字：

中秋月餅中秋禮盒新東陽烏魚子肉鬆

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面