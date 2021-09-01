不鼓勵長程移動！中秋國道客運優惠取消　國慶連假擬比照辦理

▲中秋連假不比照往年推出國道公共運輸85折優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

受國內疫情，交通部公路總局日前已發文給各大客運公司，表示中秋連假不比照往年推出國道公共運輸85折優惠。公路總局今（9/1）召開《牧路》新書發表記者會，公路總局局長許鉦漳表示，預計國慶連假將比照中秋連假，傾向不推出85折優惠。

日前受國內疫情影響，公路總局已發文各大客運業者，表示今年中秋、國慶連假將取消國道客運85折優惠方案。另公路總局也於8月31日公告統計，中秋連假國道客運座位未售出比例仍有九成之多，也讓業者痛批公總「讓人心寒」，中秋連假雙鐵熱賣、客運慘澹，始作俑者就是取消85折連假優惠的公總。

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公路總局今舉辦「牧路75年，守護島嶼的路行者」新書發表記者會。公路總局長許鉦漳今於會前接受媒體聯訪時表示，雖然國內疫情漸漸趨緩，但仍不鼓勵長程移動，因此取消過往的85折優惠。但公總鼓勵民眾，若有返鄉需求還是鼓勵搭乘大眾運輸、降低道路壅塞。

然而公總日前已發文，文中已指出屆時國慶連假可能也沒有搭乘優惠。許鉦漳則說，國慶連假依照規定，一個月前需把計畫報至交通部，初步提出國慶連假疏運規劃仍比照中秋連假，維持沒有優惠的方向來提報。

許鉦漳談到，雖然國內疫情趨緩，但認為整體而言不鼓勵長程移動，屆時交通部彙整時內部會再討論，也會諮詢指揮中心意見。

另外，針對客運業者補貼方案只到今年7月31日，許鉦漳表示，業者補貼按照既定政策推動，8月份後尚未展開規劃，後續中央有不一樣的相關政策指引，就會進行討論。