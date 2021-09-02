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美盼台灣成為四方安全對話一員　國台辦：民進黨只會自取滅亡

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）表示，期盼台灣成為四方安全對話（QUAD plus）一員。針對這場會議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2日）指出，民進黨謀「獨」挑釁，借助外力干擾台海局勢，把台灣民眾推向災難，只會自取滅亡。

朱鳳蓮表示，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，妄想借助外部勢力「以武拒統」，是台海和平穩定的嚴重威脅，是將台灣民眾推向災難，只會自取滅亡

朱鳳蓮進一步說，「我要強調的是，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

▲▼外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，克拉夫特（Kelly Craft）致詞並回應提問。（圖／翻攝自遠景基金會臉書直播）

▲「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，克拉夫特（Kelly Craft）致詞並回應提問。（圖／翻攝自遠景基金會臉書直播）

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會於8月31日舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，總統蔡英文透過錄影方式致詞。其中，美國代表的克拉夫特也表示，期盼台灣成為QUAD plus的一員，未來希望也能加入日本海軍演習，並肯定台灣持續推動的新南向政策。

克拉夫特說，美國從川普政府到拜登政府，都遵循對台灣的承諾，並都強調台灣在該區域扮演重要角色，「因為如果我們失去台灣，如果我們失去台灣，世界就失去了在太平洋擁有安全和保障的機會。」

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