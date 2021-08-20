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台日「2+2安全對話」　國台辦：謀「獨」挑釁注定失敗

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

《日本時報》（The Japan Times）18日發布一篇報導，日本自民黨計劃與民進黨當局舉辦「安全對話」，最快本月開會。對此，大陸國台辦馬曉光今（20日）回應，民進黨當局妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁注定失敗。

馬曉光表示，日本政府和有關人士一段時間來在台灣問題上發表一系列錯誤言論，我們對此表示堅決反對。我們敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行。民進黨當局妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁注定失敗。

台日「安全對話」報導由《日本時報》披露，報導標題為《日本自民黨計畫與台灣執政黨進行安全談話》，內文一張附上台北國父紀念館憲兵正升起青天白日旗的照片。該報導引述消息人士指出，自民黨計畫最快本月就與民進黨進行會談。

報導稱此次會談是自民黨首次提出，雙方預計在會談中討論促進台日雙方交流的議題，主要聚焦安全問題。根據消息人士透露，會談邀請是由日方提出，與會人士包括自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久，以及自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓；台灣與會者名單尚未敲定，會議模式將透過線上視訊舉行。

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台日安全對話國台辦

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