操盤桃園2022有信心　朱立倫：難預測民進黨出奇招、怪招

▲朱立倫受訪。（圖／《POP搶先爆》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人朱立倫今（2）日接受廣播專訪，未來若順利選上黨主席，首要面對2022地方大選，對於操盤桃園選戰勝率是否有信心？朱立倫表示，勝率至少有六成，唯一擔心的是民進黨出奇招、怪招。

對於2022桃園市長參選人眾說紛紜，曾任桃園縣長的朱立倫分析，桃園市從過去到現在沒有一位外來的人來參選縣市長，「桃園市長人選一定要在地深耕」，即使搬到桃園市，也必須要居住一段時間。

主持人朱學恒詢問，若朱立倫當選黨主席操盤2022選舉，桃園市的贏面有多大？朱立倫表示「我覺得勝率應該超過六成」，影響勝率的變數是「不知道民進黨會出什麼奇招或怪招，派奇才來桃園」，這是比較難預測的部分，但以國民兩黨目前的在地人才來看，國民黨有很強烈的勝選信心。

此外，近期有網友質疑朱立倫，在去年罷韓未出面挺韓，朱立倫強調跟韓國瑜是好朋友，罷韓期間有詢問過，「當時韓國瑜希望降溫、低調，要求我們不要講話」。

朱立倫更指最近有些無聊的人，不知道是真的還是假韓粉，質疑他沒盡力幫韓國瑜選舉，「我要特別澄清這是亂講」，他強調當初老早就宣布支持韓國瑜競選總統、更擔任韓國瑜的競選主委，把很多朋友都找出支持韓國瑜。