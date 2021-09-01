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時力海選拚2022年提名50席議員　台北市長不排除參一咖

▲▼時代力量中央黨部1日上午舉行「時代力量2022地方公職人員選舉—提名登記，正式起跑」選務相關進度記者會，說明時代力量第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，以及同選區提名超額的處理方式。（圖／時代力量提供）

▲時代力量舉行「時代力量2022地方公職人員選舉—提名登記，正式起跑」選務相關進度記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

備戰2022年大選，時代力量秘書長白卿芬1日表示，2022年目標至少提名50席議員候選人，同時也希望設有地方黨部的縣市都能組成黨團。至於屆時是否參與台北市長選戰，時代力量黨主席陳椒華則說，目前仍在評估中，也歡迎優秀黨員前來登記。

時代力量中央黨部1日上午舉行「時代力量2022地方公職人員選舉—提名登記，正式起跑」選務相關進度記者會，說明時代力量第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，以及同選區提名超額的處理方式。

陳椒華表示，自從5月提名小組成立以來，都有定期召開會議，目前已初步了解各地選情，同時關於提名辦法作業流程以及提名時程等選務，皆持續規劃當中。

丁穩勝說明，5月份所公告的「時代力量2022年地方公職人員選舉提名辦法」，主要重點在區分兩種類別的地方公職候選人，並制定適用的提名辦法，以及未提名選區的徵召方式，今天則是正式宣布第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，以及同選區提名超額的處理方式。

▲▼時代力量中央黨部1日上午舉行「時代力量2022地方公職人員選舉—提名登記，正式起跑」選務相關進度記者會，說明時代力量第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，以及同選區提名超額的處理方式。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）

王婉諭指出，根據黨內提名登記參選公告，自2021年9月1日至9月24日止，有意願和時代力量在政治上一起努力的朋友，都可以上網下載報名表，備齊相關文件後向中央黨部登記，將由地方黨部、提名小組進行相關審核程序。

林于凱表示，黨內提名參選書的設計主要是希望透過海選的形式，找到與時代力量精神與理念一致的候選人，讓有意願成為時代力量夥伴的朋友們，一同加入時代力量的行列。

針對同選區提名超額情形，賴嘉倫則說明，若經提名小組通過提名審查，仍遇同區提名競爭超過預定提名人數之情形時，由提名小組先行協調， 協調仍無共識者，採民意調查方式確認提名人選。

賴嘉倫也說，時代力量中央黨部將成立「初選民意調查監督委員會」，委員會由黨主席提名3位立場中立之學者專家，以及及2位紀律委員組成，負責督導初選民意調查相關作業。

白卿芬強調，從2018年到現在，時代力量議員們的問政表現有目共睹，2022年希望有更多新生代，充分發揮青年參政的精神，一起成為時代力量的夥伴，目標是至少提名50席議員候選人，同時也希望設有地方黨部的縣市都能組成黨團。

有關未來是否評估參與台北市長選戰，陳椒華受訪時僅說，歡迎優秀黨員前來登記，時代力量未來也會積極溝通評估，讓時代力量有代表人選，目前仍在評估當中，有意願者會持續討論。

▼時代力量秘書長白卿芬。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量中央黨部1日上午舉行「時代力量2022地方公職人員選舉—提名登記，正式起跑」選務相關進度記者會，說明時代力量第二類公職候選人黨內提名登記參選資訊，以及同選區提名超額的處理方式。（圖／時代力量提供）

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