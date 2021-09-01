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被黨內質疑「小綠」　江啟臣：中華民國路線怎麼會是小綠？

▲江啟臣接受廣播節目專訪。（圖／POP Radio提供）

▲江啟臣接受廣播節目專訪。（圖／POP Radio提供）

新任國民黨主席九月底將揭曉，對於被批評其兩岸路線是小綠，尋求連任的國民黨主席江啟臣今(1日)接受廣播節目採訪時回應，自己的核心價值就是中華民國，「走中華民國路線怎麼會是小綠？」

江啟臣表示，如果自己是小綠的話，去年光復節就不會被主張台獨的團體練續嗆兩天，自己擔任黨主席後一直主張孫中山思想、捍衛中華民國憲法與主權，把國民黨的核心價值跟理念拉回到中華民國，「走中華民國路線怎麼會是小綠？」

江啟臣指出，自己是在中常會最常講到中華民國的人，難道因為蔡英文選舉時把中華民國加上台灣，國民黨就把這路線讓給民進黨嗎？有時候支持者也常被混淆，「但如果這個路線有問題，黨內早就會有很多人反彈。」

對於另一候選人張亞中稱現在的九二共識已經不夠，江啟臣指出，那已經不是藍的路線了，中華民國以外的藍的路線是什麼？中共路線嗎？兩岸之間就是有主權爭議，才需要九二共識這樣的論述作為兩岸交流的基礎。

江啟臣表示，黨內選舉不需要做攻擊性的發言和表現，畢竟選完之後大家還是共同努力，如果在選舉過程為了做效果、去做一些似是而非的人身攻擊，真的沒有必要。

提到自己和另一候選人朱立倫的區別，江啟臣表示，自己年紀較輕、在民代體系經驗比較多，朱的行政歷練比較豐富，兩人性格也有很大差異，自己事情一但決定之後就會全力衝，「越是逆境我越想挑戰！」

談到外界以「朱江對決」來形容此次黨主席選舉，江啟臣強調，自己不會看輕任何一位候選人，4位候選人都很強，這場選舉也不是朱江對決，是黨內民主的落實，也強的對手也激起大家的競爭意識。

對於朱立倫此次挑戰來勢洶洶，選戰是否打得很吃力？江啟臣則表示「沒有」，更說比起當年在海龍部隊訓練快溺斃相比，其實選舉壓力反而還好，這段時間都很平常心。

江啟臣說，自己17個月的任期經歷很多不同階段，從去年最低迷的時候「勇敢承擔」對黨進行改革，大家講得很好聽要說應該要大破大立，但這個黨裏有不同的世代，所以花很多時間凝聚溝通，設法形成共識，這也是一種領導力。

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