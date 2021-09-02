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BNT到貨不見復必泰　管碧玲：一苗各表具意義但國民黨表錯圖

▲▼國民黨使用中國上海復星疫苗照片鼓吹「遺憾蔡政府買不到疫苗就砸鍋。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨使用中國上海復星疫苗照片鼓吹「遺憾蔡政府買不到疫苗就砸鍋」的論調。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

首批BNT今（2日）抵台，國民黨使用中國上海復星疫苗照片鼓吹「遺憾蔡政府買不到疫苗就砸鍋，大力抹紅、抹黑救命疫苗」論調，但疫苗落地後，封裝外箱上沒「復必泰」字樣，與中國上海復星照出入。對此，民進黨立委管碧玲表示，台積電、鴻海讓「一苗各表」落實了，一苗各表很具意義，只是國民黨表錯圖了。

管碧玲2日在臉書粉專表示，台灣購買原廠BNT疫苗，簽約一刻嘎然而止之後，郭台銘董事長這一棒接力賽，交涉的過程，就一直朝向原廠、台灣、上海復興、永齡等多方合約，以便維持「額度算上海復興、疫苗是原廠直購」這個模式。

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

▲我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運，於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，封裝外箱上沒「復必泰」字樣。（圖／記者李毓康攝）

管碧玲指出，這個模式背後，隱約存在一個設計，就是讓上海復興可以宣稱他的代理權、台灣可以宣稱原廠直構這種「一苗各表」的妥協與相互尊重，好事多磨，事情總算順利完成，到了送貨起飛的最後一刻，「一苗各表」還是在需要台積電、鴻海出面堅持下呈現了。

管碧玲還說，中國表一張圖（貼了復必泰）、台灣表另一張圖（移除復必泰），一苗各表很具意義，只是國民黨表錯圖了！

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