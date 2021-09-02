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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨指「對軍機擾台視而不見」　國民黨：用政治口水抵銷在野監督

▲▼立法院新會期報到，朝野立委搶頭香 江啟臣 柯建銘報到 近距離視而不見。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣質疑明年國防預算再度增加，預算中卻未看到具體理由。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣質疑明年國防預算再度增加，卻未看到增加預算的具體理由，只知有許多是在作業維持、人員維持等，遭民進黨批評「共機擾台就是具體理由，國民黨看到軍機擾台打壓都視而不見」，對此，國民黨反擊，國民黨始終反對中共軍機艦進入我國飛航情報區或跨越海峽中線，執政黨想用政治口水抵銷在野黨監督力量，這是很荒謬的事情。

針對江啟臣質疑明年國防預算再度增加，預算中卻沒看到具體理由，民進黨發言人批評，最近共機擾台就是具體理由，國民黨看到中國軍機擾台等打壓行為都視而不見。

國民黨國際部副主任方天賜表示，要如此批評國民黨應先拿出實證，國民黨始終反對中共軍機艦進入我國飛航情報區或跨越海峽中線，對此均有嚴正聲明，國民黨是開國政黨，帶領中華民國歷經北伐、抗日、戡亂，以及政府遷台後大大小小的戰役，國民黨願為和平積極努力，但絕不為和平屈膝投降。

方天賜強調，國民黨是最大在野黨，監督政府是其天職，「國防預算動輒新台幣三千多億，國民黨不好好監督就是失職」，如今執政黨卻想用政治口水去抵銷在野黨的監督力量，這是很荒謬的事情。

方天賜強調，要確保台灣安全，合理的、與台灣經濟實力相稱的國防預算有其必要，但還要從兩岸關係的和平穩定著手，不然只花錢買武器裝備，卻在兩岸關係上把台灣帶往衝突的方向，後果還是百姓遭殃。

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