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神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！火速鑽機艙畫面曝

▲▼首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）

▲首批BNT疫苗今日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

首批輝瑞/BNT約93.2萬劑今（2）早7時抵台，原本由盧森堡啟運時，貨物上綁有「復必泰」字樣的布條，在抵台後竟離奇消失。根據直播畫面發現，一名桃機地勤人員在貨物出艙前先進入機內，待艙門打開疫苗準備出艙時，已無布條。永齡基金會執行長劉宥彤回應，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。

台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗本來昨天晚上運抵台灣，不過稍有延遲，遲至今天上午才飛抵桃園機場。事實上，在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。

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▼桃機地勤人員進入貨艙後再也沒出現，當艙門再開啟時「復必泰」已消失。（圖／截自《ETtoday新聞雲》直播）

▲▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

▲▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

▲▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

▲▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

據了解，裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符；而上海復星則解釋，這是宣傳上的慣例，但最終在台積電堅持要求下，上海復星也同意移除宣傳布條。

因此，本來掛在BNT疫苗貨箱外的布條，最終由裕利幫忙聯繫貨艙的人員，在運抵台灣時，於下飛機前移除上海復星私自掛上的宣傳布條。

從《ETtoday新聞雲》直播畫面發現，BNT疫苗抵台後準備卸貨前，先由一名身穿防護裝備人員隨性噴灑消毒水2秒，緊接著工作人員未如往常將艙門全部打開，而是僅開啟一個可供人進入的小縫，讓一名地勤人員進入貨艙，直到BNT疫苗出艙前，此人未再出現在畫面裡，全程約消失5分鐘。待艙門再開啟後，原本綁在BNT疫苗上的「復必泰」字條也跟著離奇消失不見。

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