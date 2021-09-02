第2批「91萬劑BNT」到貨時間曝！月底前共3梯抵台

▲我國首批BNT疫苗今上午抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧、張乃文／台北報導

由永齡／鴻海、台積電及慈濟基金會所購買的BNT疫苗，今早首批93.2萬劑抵台。而總數1500萬劑的疫苗，據了解，下週三（9/8）同班機CV7962會再運送一批91萬劑BNT抵台。

我國首批BNT疫苗今天上午7時00分抵台，此批疫苗有93.2萬劑。疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，與慈濟基金會執行長顏博文也到場接機，並舉著「Thank You」的牌子表達感謝之意。

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指揮中心說明，本次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日。

不過，後續的疫苗到貨時間，下禮拜三同班機CV7962會再運送一批BNT疫苗抵台，知情人士表示，「有聽說。」但也表示，若依照今日該航班的變動狀況來看，現在要斷言時間點還有點太早。

本站先前曾報導《獨／上海復星醫藥訂單確定 9月約270萬劑BNT疫苗分三週出貨》據了解，上海復星醫藥9月份訂單共270萬劑，首批抵台的BNT（復必泰）疫苗約93.2萬劑，後續將隔週分批出貨，第二週會再進行第二批91萬劑的運送，直至將9月份下訂的疫苗運送完成為止。至於10月後的疫苗供貨時間，目前仍在安排中。