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紐約進入緊急狀態！地鐵驚現瀑布「全城泡水」　暴雨狂灌奪8命

▲▼紐約,淹水。（圖／翻攝自SubwayCreatures推特、路透）

▲紐約與紐澤西降下暴雨，導致地鐵出現瀑布、全城泡水。（圖／翻攝自SubwayCreatures推特、路透）

記者葉睿涵／綜合報導

受颶風「艾達」（Hurricane Ida）的殘餘水氣影響，美國紐澤西州及紐約降下歷史性暴雨，導致州內多處出現嚴重水災、多條線路地鐵停駛，並造成至少8人死亡。紐約及紐澤西州州長在當地時間9月2日凌晨2點左右，紛紛宣布進入緊急狀態，並要求所有人為了安全起見，待在家中不要出門。

▲▼紐約,地鐵,淹水。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約有不少地鐵線路已暫停行駛。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社與CNN報導，颶風「艾達」的殘餘水氣為大西洋北部地區帶來了傾盆大雨，引發龍捲風與嚴重水災，導致紐澤西州及紐約州長宣布進入緊急狀態，並暫停多數的地鐵線路。從網路上流出的影片可見，暴雨洪水像激流一樣沿著階梯湧入地鐵站，導致站內嚴重積水，水位至少可以達到一個成人的腿部。

另一支影片可見，地面上的雨水沿著地鐵站頂部灌入位於地底的地鐵站，導致站內出現一整面像瀑布一樣的水牆，乘客要上下車都十分不方便。也有乘客從地鐵站離開後，才發現地面上的道路早已被水淹沒，多輛車子更直接泡在水中，以至於他們需要仰賴消防員的協助，才能離開地鐵站。

▲▼紐約,淹水。（圖／路透）

▲驟降的暴雨讓路面被積水淹沒，停在路邊的車子也都泡在水中無法移開。（圖／路透）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的降雨量數據顯示，紐約的中央公園在短短的3小時內就測得132公釐的雨量，降雨量被CNN形容為500年少見的一次，而紐澤西州在3小時內也錄得150公釐的雨量，是當地近1000年來最潮濕的一天。據 CNN報導，目前已有至少8人在這場暴雨中喪命，紐約警察局證實，其中有7名死者來自紐約。

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