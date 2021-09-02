地方初賽獲最高等級特優　池上鄉代表台東角逐全國環境教育獎

▲池上鄉推廣稻米文化，不僅保留原有精神並創造新文化慶典風貌，傳遞環境教育理念。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

第八屆「台東縣環境教育獎」地方初賽池上鄉公所以豐碩的環境教育獲得評審青睞，榮獲機關（構）組最高等級特優獎，並將代表台東縣與全台各地獲選單位一同角逐今年「國家環境教育獎」。



台東池上鄉在推廣稻米文化上，不僅保留原有精神並創造新文化慶典風貌，並將環境教育的理念和務實作法傳遞給各年齡層，並結合聯合國永續發展目標（SDGs）中永續發展的市鎮規劃，推動農產業的發展，致力於整合鄉內文化、產業、生態資源得以朝永續經營方向前進。

▲結合國家級重要濕地大坡池，保育生態並配合耕作時程延伸規劃不同主題環教意涵活動。

近年來池上鄉更在保有米鄉風貌的產業發展下，搭配文化故事館，結合民間團體進行池上秋收藝術節活動，踐履自然生態保育，致力打造環保宜居並兼顧生產、生活、生態「三生共榮」的鄉鎮，期待為台東在全國環境教育成果中嶄露頭角。



環保局指出，國家環境教育獎是從事環境教育的最高榮譽，透過獲獎者的影響力，鼓勵一同學習環境教育技能及增進環境教育知識，每年是由地方政府先辦理初審，推派各組績優單位參加全國賽，由行政院環境保護署邀請委員進行複審及決審。



池上鄉公所結合國家級重要濕地大坡池，以保育陸域生態作為在地永續指標，並配合耕作時程延伸規劃不同主題環教意涵活動，建立出能量豐沛的學習資源網絡，帶動鎮上各社區居民扎根在地生態環境，充分展現公部門推動環境教育行動力與擴散力，由下而上的力量，體現共同為土地打拼的扎實感。

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