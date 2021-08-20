陸183家上市公司佈局氫能源　「鉑族金屬＋碳纖維」成卡脖子關鍵

▲北京冬奧首座加氫站投運。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自2021年起，A股上市公司發出關於佈局氫能源的公告約1.7萬則，包括致遠新能、嘉化能源、濱化股份等183家上市公司先後宣佈佈局氫能源產業鏈。此外，大陸多省市也將發展氫能源列入「十四五」規劃中，形成一股氫能源綠色商機新藍海。

▲遼寧洺源科技研發氫燃料電池。（圖／CFP）

《21世紀經濟報道》報導，中國氫能產業聯盟預計，到2025年，中國氫能產業產值將達到1兆元（人民幣，下同）；到2050年，中國氫氣產能將接近6000萬噸，實現二氧化碳減排約7億噸，氫能在中國終端能源體系中佔比超過10%，產業年產值達到12兆元，成為引領經濟發展的新增長極。

佈局氫能源產業在國際上也成為新能源利用未來重點之一，歐盟委員會曾於2020年6月發佈《氣候中性的歐洲氫能戰略》，準備推動氫能，尤其是可再生能源製氫產業的發展及氫能的廣泛應用。其中，應對氣候變遷議題的大環境因素下，，氫能成為經濟結構轉型、應對氣候變化的重要研究方向之一。



▲中國石化青島公司生產氫能源車用燃料。（圖／CFP）



據了解，根據來源不同，氫氣被分為灰氫、藍氫和綠氫。由可再生能源製備而來的氫氣被稱為綠氫，由化石燃料製造且經過碳捕獲技術的氫氣被稱為藍氫。至於灰氫則是經由化石燃料製備的氫氣，成本低但碳排放最高，是目前氫氣的主要來源。

對於大陸發展氫能源產業現象，湖南大學化學化工學院教授王雙印提醒，「氫能源產業仍存在許多瓶頸，以氫燃料電池為例，需要鉑族金屬作為催化劑，短期內可替代性較差，但鉑族金屬十分稀缺，據美國地質調查局統計，世界鉑族金屬儲量大國為南非、俄羅斯、美國和加拿大，四國儲量佔全球鉑族金屬資源總儲量99%以上，我國鉑族金屬資源比較貧乏。」

此外，《中國能源報》也提到，隨著高壓儲氫瓶的更新換代，碳纖維用量預計將進一步上漲。日韓企業佔據大陸進口儲氫瓶用碳纖維70%以上的市場份額，碳纖維也成氫能產業鏈上的「卡脖子」瓶頸之一。