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花蓮市人口及住宅普查特優　魏嘉賢獲主計總處頒獎表揚

▲▼行政院主計總處寄來表揚狀，花蓮市長開心的與主任秘書翁美華等同仁合影。（圖／花蓮市公所提供」下同）

▲▼行政院主計總處寄來表揚狀，花蓮市長開心的與主任秘書翁美華等同仁合影。（圖／花蓮市公所提供」下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢去年配合行政院主計總處辦理人口及住宅普查基本國勢調查，由於成效優良，獲主計總處頒予特優表揚。魏市長感謝民政課承辦人員及普查人員辛勞，在疫情嚴峻期間排除萬難，兼具自身業務之外，仍努力不懈完成普查工作，展現公所團隊精神。

行政院主計總處上月表揚花蓮市長魏嘉賢，辦理去年人口及住宅普查工作成效優良。特優表揚狀19日寄到花蓮市公所，魏嘉賢特地偕同主任秘

▲▼行政院主計總處寄來表揚狀，花蓮市長開心的與主任秘書翁美華等同仁合影。（圖／花蓮市公所提供」下同）書翁美華與民政課長潘堂盛、承辦課員李建和、溫宏盛等人合影，並將功勞歸給承辦普查工作的同仁。

魏嘉賢表示，行政院主計總處每10年辦理一次人員及住宅普查基本國勢調查，去年11月在各縣市展開，總計有120多萬的家戶自行上網填報或接受普查員的訪問，花蓮市經中央抽樣有34個普查區，普查抽樣率約15％，總計有5856戶7084人接受普查，至於花蓮市普查區人力指導員有5人，普查員則有34人。

去年受到疫情影響，造成普查工作的難度增高，魏嘉賢叮嚀公所同仁在執行業務時，務必要做好防疫措施。而在訪查工作時也因為受訪民眾誤以為詐騙的質疑，讓普查員處處受阻。花蓮市的普查員排除萬難，在普查區範圍內全面訪查，逐址逐戶判定普查填表對象。

人口普查是政府推行各項政策的重要依據，與民眾生活息息相關，透過普查可以了解各地區實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，提供中央和地方政府釐訂政策及規劃未來各項公共建設應用。

對於能獲主計總處頒予特優表揚，魏嘉賢將功勞歸於承辦這項業務同仁及普查員，有他們的努力不懈，才能完成這項重要的任務。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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