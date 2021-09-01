關心月經貧窮除汙名！花蓮設置「安心舒眠寶盒」免費取用

▲花蓮推行婦女友善服務措施在花蓮縣婦女福利服務中心等7個場所服務台或廁所，設置「安心舒棉寶盒」供免費取用生理用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推行婦女友善服務措施在花蓮縣婦女福利服務中心等7個場所服務台或廁所，設置「安心舒棉寶盒」供民眾免費取用生理用品，讓有需要的人皆可在平時或突發的生理狀態下，有便利且友善的管道取用，不限性別及免登記，打造性別友善環境。

花蓮縣政府社會處表示，目前設置地點在花蓮市社會福利服務中心、吉安社會福利服務中心、新秀社會福利服務中心、中區社會福利服務中心、南區社會福利服務中心、青少年福利服務中心等7個地點，內容物包含不同需求所需經期生理用品計2個月，提供給臨時陷入經濟困境或有需求者。

縣長徐榛蔚表示，女性一生經歷30-40年的月經，安心舒棉寶盒服務關注婦女及性別議題，並結合花蓮縣5大社福中心以及婦女中心與青少年中心共襄盛舉一同辦理，來關注女性月經貧窮、破除月經汙名化現象，以貼近婦女生活之方式，關心婦女身心健康，並宣導婦女健康相關權益，提升婦女自我照顧意識。並透過安心舒棉寶盒的行動，打造月經友善環境及婦女友善服務措施，帶領更多友善企業及店家響應，共同打造花蓮性別友善生活圈。

▲「安心舒棉寶盒」內容物包含不同需求所需經期生理用品計2個月，提供臨時陷入經濟困境或有需求者。

此外，社會處長陳加富說明花蓮縣婦女中心提供婦女福利諮詢、法律諮詢、心理諮商、婦團培力、成長團體、性別意識培力等方案，並規劃《花好學苑》活動空間做為與各種身分角色的女性朋友，以及各領域關注女性議題的社區民眾的對話交流空間，現場設有木地板互動區、多媒體視聽吧檯、沙發區等空間。

婦女中心開館時間為週二至週六上午9點至12點、下午14點至17點，中心設有FB粉絲專頁，不定期公告活動資訊，歡迎花蓮鄉親上網搜尋並踴躍使用。

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