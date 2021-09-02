辣妹裸體直播逛墾丁大街、高鐵！吸3萬老司機繳費看SM被抓了

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

桃園龜山警分局巡邏發現，一名邱姓男子涉嫌經營色情直播網站，邀請暱稱「榕兒」的推特張姓女直播主在屏東墾丁大街、雲林西螺大橋公園等地演出性交、性虐待及猥褻等行徑，吸引網友觀看；2020年底，邱男便於通訊軟體成立會員群組，每人繳納6000元即能入會觀看色情影片，藉此不法獲利超過200萬元。日前龜山警方與屏東恆春警分局等單位合作，8月31日於彰化員林查獲邱男、張女，全案依妨害風化罪嫌送辦。

▲桃警結合屏東警方共同查獲色情直播網站。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，桃園龜山警分局結合刑警大隊、屏東恆春警分局共同查獲首宗利用社交軟體（twitter）行銷的大型色情網站，逮捕主嫌邱男（24歲）及張女（22歲）等2人，該集團每月不法所得約數十萬元，且粉絲高達3萬多人關注，營業規模驚人，粗估2020年底起經營至今已獲利200多萬元。

警方指出，龜山分局日前網路巡邏時發現twitter上，暱稱為榕兒的張女利用推特發出數部性虐待、公眾性交及猥褻之圖影片吸引大量粉絲關注，且曾前往屏東墾丁大街、南灣沙灘、台中及彰化高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所等處進行性交、猥褻行為，嚴重破壞社會風氣及善良風俗。

邱、張嫌等2人見推特上粉絲逐漸增加萌生會員收費制度，再利用社交軟體「telegram」、「LINE」成立會員群組及直播群組，想加入會員需繳交6000元會才能觀賞大量直播主之性虐待、性交及猥褻圖（影）片，而邱嫌為吸引更多會員加入，不定時舉辦福利活動讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，因此每月賺取數十萬元之不法所得。

經龜山分局與市警局刑事警察大隊偵八隊、屏東縣政府警察局恆春分局等單位共組專案小組調查蒐集相關犯罪事證，報請彰化地檢署指揮偵辦，8月31日持檢察官核發拘票，在彰化縣員林鎮某透天別墅拘捕尚在從事直播邱、張等2嫌到案，查扣監視器鏡頭2顆、腳架1支、麥克風1支、錄音設備1台、情趣用品4批、筆記本3本、存摺5本、電腦主機1台、筆電1台、隨身碟1顆、行動電話2支及賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。