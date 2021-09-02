台南驚見「火箭人」！噴射引擎裝公路車飆133km 　警一句話秒擊落

▲王姓男子利用噴射引擎改裝腳踏車，試測時速可飆到133公里。（圖／示範非實際試車，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名王姓男子，為完成幼時的夢想，花約18萬多元買遙控模型飛機噴射引擎，並找成大教授幫忙設計引擎支架及控制面板，可在30秒內飆速到133公里，王男希望能打破國外火箭動力車的時速紀錄，不過台南市交警大隊表示，王男此舉違反道交條例及安全規則，且會造成行車危險，呼籲民眾切勿改裝。

王姓男子表示，每個人小時候很有夢想，他覺得引擎的聲音很帥，長大後有經濟能力，他開始玩遙控飛機，但現在年齡稍長，反應會比較慢，他看到國外有人將火箭引擎將在車上，速度達330公里，他想或許可以破國外紀錄，他認為遙控飛機的噴射引擎，也可以裝在腳踏車上，為了實現這個夢想，他找到可承受時速破百衝擊力的碳纖維公路車，另外選可高速行駛的車胎，並到屏東買我國製造出品的45公斤噴射引擎，一個6000歐元，折合新台幣18萬元。

王男還找他認識成大教授幫他設計引擎支架及控制面板，模擬噴射引擎在45公斤推力時引擎架的強度，並選用高硬度的鋁合金、碳纖維等高耐受強度的材料，可承受200公斤力度，最後成功把噴射引擎裝在腳踏車上，他有全盤考量改裝後的煞車、引擎架強度與車體結構安全性問題。

王男說噴射引擎很耗油，1分鐘要耗油1100CC，他在沒車、沒人的郊區道路上試跑，用700CC的油試跑30秒，最高時速高達133公里，試車影片也在臉書上瘋傳，他覺得是有機會改良破國外的紀錄，但此舉被警察認為是違規行為，他才知道這樣做是違反道安條例，他怕被扣車，馬上把噴射引擎拆除。

台南市交警大隊執法組長廖信智指出，依道路交通安全規則第119條第4項：「慢車擅自加裝補助引擎或馬達行駛者，依汽車之拼裝車輛處理。」，及道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款及第二項舉發處罰沒入及3600-10800罰鍰。但這是指在「道路」行駛，空地因不屬道路範圍不違反道交修例，但改造車輛行車非常危險，請民眾勿任意改裝車輛以免觸法及危及自行及他人行車安全。

煞車有安全疑慮。

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