陳明文拜訪行政院巧遇蘇貞昌　上演相見歡破除不和傳言

▲陳明文前往行政院拜會李孟諺，蘇貞昌也前來關心。（圖／取自蔡易餘臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘、陳明文1日下午前往行政院拜會秘書長李孟諺，就嘉義縣的幾項重大建設及發展進行討論，行政院長蘇貞昌也臨時到場關心，這是繼陳明文前一天在節目專訪中，質疑行政院原先計畫的振興五倍券是「錯誤政策」後，首度與蘇貞昌相見歡，也順勢破除兩人不合的傳言。

陳明文31日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，首度公開8月13日進入總統官邸討論振興五倍券政策的情形，直言當時若政策決策錯誤，恐將拖垮民進黨政府，「事後來看這是正確的決定」。

嘉義縣長翁章梁1日晚間在臉書表示，他正坐在回嘉義的高鐵上，上次搭高鐵是去總統官邸，爭取免付1000元領取振興五倍券，今天則是約陳明文、蔡易餘去行政院，一起就無人機產業發展、漁人碼頭整修，以及六腳、新港淹水整治等問題與李孟諺討論，希望中央能共同協助解決。

翁章梁透露，蘇貞昌隨後也來到討論會場，關心嘉義科學園區的進度，並允諾大力協助嘉義發展，而蘇貞昌每次到嘉義都有重大宣布，從朴子現代化冷鍊系統屠宰塲改建、茶改場總場遷至嘉義、五分車連結故宮南院、故宮南院二館之國寶修護館興建、嘉義科學園區籌建等，嘉義的勇敢轉型正一步步邁向農工大縣。

對此，蔡易餘表示，今天下午他與陳明文、翁章梁前往行政院拜會李孟諺，就嘉義的重大建設以及發展進行討論，針對太保無人機產業計畫、東石漁人碼頭升級、六角大排整治計畫等多項重要議題，希望得到行政院的支持與協助。

蔡易餘指出，蘇貞昌也在會中到場關心討論，並交辦相關部會後續處理狀況，同時關心嘉義人最重視的嘉義科學園區的時程進度，相信有行政院的支持，可以讓嘉義的發展向前。

蔡易餘說，他也非常感謝蘇貞昌對嘉義的支持，每次來到嘉義都會給予建設極大的支持，從嘉義科學園區籌建、嘉義縣現代化屠宰拍賣場改建、台糖五分車串連故宮南院及高鐵、農委會茶改場總場遷至嘉義，以及故宮南院二館興建計畫，謝謝蘇貞昌的協助才能啟動嘉義的轉型。

陳明文則表示，今天是立法院開議，他也趁空和蔡易餘、翁章梁及縣府同仁們，前往行政院拜會李孟諺，就嘉義相關重要建設請行政院給予協助，包含大家很關心的無人機產業計畫、高鐵BRT升級ART、減免嘉義縣鐵路高架化地方自籌款、東石漁人碼頭提升方案前瞻計畫，以及中央專案協助解決六角香港淹水問題等重要議題。

陳明文解釋，這些計畫有的是行政院已經核定，但部會與地方政府仍在進行中的，也有的是在執行上遇到困難，需要中央地方一同協力解決的。

陳明文還原，在今天會議結束前，蘇貞昌也特別從外面趕回來，關心會議的進度，更特地交代李孟諺交辦相關部會處理後續，他非常感謝蘇貞昌一路以來對嘉義的支持。

陳明文也說，上次蘇貞昌到嘉義的時候匆匆忙忙，無法好好地體會嘉義的變化，希望下次蘇貞昌再訪嘉義時，他可以帶蘇貞昌好好體驗一下嘉義在地的軟實力，不管是上山下海，他都會準備妥當，讓蘇貞昌體會一下嘉義的進步與升級。