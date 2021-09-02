女開車翻落150米深邊坡！樹叢勾住保命　警消柴刀開路救援

▲從台中來苗栗爬山的郭姓婦人，因不熟路況，整輛車翻落山谷，所幸被樹叢勾住，沒有繼續往下掉，才挽救一命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名郭姓女子，日前開車前往苗栗泰安山區爬山，行經1處產業道路時，因不熟路況，不慎翻落路旁邊坡，警消人員到場後，發現車輛卡在樹叢搖搖欲墜，立即使用繩索向下攀爬，順利將駕駛從車內救出，所幸並無大礙。

苗栗縣消防局表示，日前下午2時51分接獲通報，稱在橫龍古道有車禍發生，且有人受傷。救護人員到場後，發現為1輛自小客車翻落約150公尺深邊坡，隨即加派消防幫浦車及警消2名攜帶救助器材前往支援。

救護人員指出，到達現場後，經當地民眾協助以徒步腰繞方式，配合柴刀開路前往車輛翻落處，發現車內郭女意識清楚位於車輛後座處，但因登山活動後體力不濟無法自行脫困，救護人員發現車輛前擋風玻璃及兩側車門、後車廂蓋皆被卡住，立即使用繩索向下攀爬，由已破裂的後擋風玻璃處協助郭女脫困。

▲▼救護人員確認郭女無大礙後，後續也交由警方處理中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

郭女脫困後，救護人員立即評估其身體狀況，但郭女隨即表示不願送醫；經救護人員確認她身體無大礙後，警方也聯繫挖土機具協助將車輛拖上道路，後續也交由警方處理中。

Her今天推出「COACH逐夢女性淡香精」，90ml，原價3500元，特價1680元。

►騎贓車闖民宅偷金飾 笨賊撞護欄走路「跛腳」露餡