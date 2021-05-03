快訊／百岳「十峻」品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

▲一名男姓山友攀爬品田山時意外墜谷。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

位於台中平等里與新竹尖石鄉的品田山今驚傳山難事件！一名男姓山友與友人前往攀登品田山，疑似因未拉好繩索而失手掉落山谷，目前消防人員已經接觸到傷者，不過仍需等到明日才能向空勤總隊申請直升機進行吊掛。

品田山台灣百岳名山的「十峻」之一，武陵四秀之首，消防局於3日上午接獲報案，一名57歲男姓登山客與友人同行前往品田山，在攀登時疑似未抓好繩索，掉落深約150公尺的山谷間。消防局派出6人搭乘直升機前往定點，6名搜救人員接著以步行的方式登山，在4個小時後終於順利接觸處到傷者，不過男子傷勢嚴重，已無生命跡象。

▲品田山風景絕美，為台灣百岳名山的「十峻」之一。



由於品田山山勢陡峭，需以攀爬方式才能通行，因此直升機無法直接下山谷進行吊掛，需等到6名消防員將死者以人力揹負的方式扛上一處三角點，才能請求直升機前往作業。

若作業順利，預計明日可安排空勤總隊前往吊掛，之後將由警方接手進行安排相驗。而6名救難人員則在之後以徒步方式步行大約半天才能抵達武陵農場，與車輛會合，預計抵達新竹縣已是夜晚。

▲男子墜落深約150公尺的山谷間，需以人力步行前往接觸，將他揹至定點，才能請求直升機進行吊掛。

品田山位於台中市與新竹尖石秀巒村之間，屬於雪霸國家公園東部，台灣百岳名山的「十峻」之一。標高3,524公尺與池有山（3303公尺）、桃山（3325公尺）與喀拉業山（3133公尺）合稱為「武陵四秀」。山頭巨大的岩脈縐褶露頭是品田山的特色，山頂還有以險峻聞名的「品田斷崖」，絕美風景雖令人嚮往，一般登山客攀登品田山，通常以四秀線與聖稜線為目標，但攀爬有相當難度，因此前往攻克者少有新手。

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