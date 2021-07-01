暗夜心美景！他鋸樹墜50米深谷　警消村民動員「拉繩搶命」

▲信義鄉農民鋸雜木不慎跌落山谷，警、消、村民聯手協助救護。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近日各地山區降雨不斷，南投蔡姓農民日前於信義鄉山區鋸雜木時，因天雨路滑，不慎跌落50公尺深溪谷，傷及脊椎而動彈不得；警、消獲報後趕抵現場，與多位村民合力花費近4小時，及時將蔡男從深谷中搬運送上救護車，保住一條寶貴生命。

東埔派出所副所長陳宏佳指出，6月28日傍晚近6時接獲110報案專線通報，指投95線2公里附近的沙里仙溪河畔有民眾跌落山谷，他和警員全偉致立即前往處理，到達現場發現51歲的蔡姓農民躺在50公尺深溪谷下方，無法自行移動。

▲▼信義鄉農民鋸雜木（上圖中）不慎跌落山谷，警、消、村民聯手協助救護。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方除通報消防隊，並持續在場協助警義消人員車輛管制及交通疏導，經消防救護人員及多位村民合力，以擔架將蔡男從深谷中接力拉抬，終於在晚間7時42分送上救護車，初判可能頸椎及腰椎受傷，導致下半身無法動彈，但意識清楚，緊急轉送竹山秀傳醫院救治。

家屬向警方表示，蔡姓農民到農田工作，因旁邊路樹太茂密影響通風及視野，乃持鋸子爬上樹木修剪樹枝，但因雨後樹枝濕滑，不慎摔落溪谷，一同工作的兒女不見父親身影，找到人時已躺在溪谷下方，非常感謝警消合力幫忙。



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