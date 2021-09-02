夫工作病倒妻沒錢急哭　救護車駕駛「代墊轉院費」結局超暖

記者黃翊婷／綜合報導

一名救護車駕駛在臉書《爆廢公社》PO文分享工作時遇到的暖心事，8月30日協助家屬將患者從A醫院轉到B醫院，因為家屬焦急到快出來，事發突然身上也沒帶錢，他決定先幫忙代墊費用，「或許有些人會覺得，都不怕錢拿不到嗎？不怕吃虧嗎？其實我在乎的不是錢，是希望能給家屬一個安心。」

▲原PO幫家屬代墊轉院費用。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO提到，患者8月30日因為工作中身體不適，緊急送往A醫院，經醫護人員評估要轉送B醫院進行更詳細的檢查，於是公司派他前往協助轉院，過程中可以明顯感受到家屬的不安。

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原PO說，收費的部分一般是由醫院先收，但當日醫院僅協助叫車，所以要由駕駛向家屬收取費用再繳回公司，請款時他發現家屬已經焦急到快要哭出來，進一步詢問才知道，原來對方也是臨時收到丈夫病倒的通知，急忙趕來醫院，身上沒有攜帶任何證件和錢，親戚朋友從其他地方趕來也需要一段時間，希望能提供其他付款方式。

原PO想了想，決定先幫忙代墊轉院費用，家屬也立即詢問他的聯絡電話和匯款帳戶，並承諾會在當日匯款，果然當日下午就收到家屬來電表示已經轉帳，請他去確認，並不斷道謝。

「或許有些人會覺得，都不怕錢拿不到嗎？不怕吃虧嗎？其實我在乎的不是錢，是希望能給家屬一個安心。」原PO坦言，誰都不希望生病，也不希望在親人病倒時自己卻無能為力，所以他覺得這樣做就算會吃一點虧也沒關係，「畢竟不屬於別人的遲早會還回來」。

其他網友看完原PO分享的經歷，紛紛留言大讚他的善良和熱心，「好心人會有好的福報」、「好人一生平安健康」、「真男人」、「看到你這種行為真的要給予肯定，有善心的人都值得每一次的鼓勵跟支持」。