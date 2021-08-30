「5+8」答對才能去網咖！弟回13卻錯了　網看3次驚呆：都是套路

▲姊弟倆想去網咖打遊戲。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每位爸媽教育孩子的方式不同，一名女網友發文表示，小時候她和弟弟想要去網咖打遊戲，怎料媽媽卻要他們先玩個遊戲，通過了才能出門。媽媽詢問「5加8等於幾？」弟弟不疑有他的回答「13」，結果卻答錯，原來真正的答案藏在細節裡，讓大票網友笑翻。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，提到她以前和弟弟想要去網咖熬夜打遊戲時，媽媽就說要先玩個遊戲，過關才能出門。媽媽要兒女重複她說的5句話，答錯則要給她100元；首先挑戰的是弟弟，媽媽說「5加8等於幾？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

弟弟聽聞後，馬上回答「13」。然而，「13」並不是正確答案，所以弟弟只能乖乖掏出100元，媽媽接著再問一次「5加8等於幾？」弟弟則納悶反問「等於幾？」結果還是答錯，原來，弟弟根本沒聽清楚遊戲規則，所以只能不斷掏出百鈔。

▲媽媽是要孩子重複自己說的5句話，不是要孩子回答「5+8」的答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

接著輪到原PO，她當時也沒有搞懂媽媽的規則，所以同樣沒有「重複媽媽說的5句話」，隨即就失敗。眼見兒女都無法過關，媽媽就問「你們還去網咖嗎？」兩人則異口同聲的回說「不去了！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「厲害的老母，趕快抄筆記」、「都是套路啊」、「超簡單」、「笑到我肚子好痛喔」、「被媽媽套路了」、「我看了留言又重看，第三次才懂！我也被套路了」、「這招要學起來」、「重複媽媽說的話啦」、「媽媽真聰明」。