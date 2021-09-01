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秀3排電話卡回憶燒錢談戀愛　網歪樓都市傳說「2神物打到爽」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著手機越來越普遍，公共電話以及電話卡漸漸淡出人們的生活。一名網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出多年累積下來的電話卡，坦言在當時那個年代，談戀愛是很燒錢的；沒想到意外引來許多過來人留言，還有不少人分享電話卡的「都市傳說」，只要塗上立可白或貼膠帶，就能一直打到爽。

網友曬出3排電話卡，「我們那個時代談戀愛是很燒錢的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO公開舊電話卡，掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO的文章只有短短一句話，「我們那個時代談戀愛是很燒錢的」，附上的兩張圖片是一座投幣式公共電話，和排得密密麻麻的電話卡，其中一張上面標明是「1996年至1997年XX電信週年慶」。

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這篇文章自8月30日PO出至今，累計共有1.6萬名網友按讚，大家紛紛留言表示懷念，「時代的眼淚」、「曾經聊天聊到一個月快2萬，真悲慘的回憶」、「當兵排隊排到爆，薪水一半都是買電話卡」、「當兵一個月幾乎要用掉10張」、「真的，追老婆的時候皮包基本隨時至少要有3張電話卡」。

還有許多網友歪樓分享電話卡的外掛級使用方式，「立可白是當時最神的文具用品」、「貼透明膠帶可以一直打到爽」、「電話卡黑線用立可白塗過後，用奇異筆塗上去可以再打一次」、「貼透明膠帶上去，打滿撕掉再換一條膠帶」。

不過，也有部分網友感嘆，當年嘗試過上述的都市傳說方式（也有人使用立可帶成功讓電話卡復活），「結果我每次塗過後，插回去，整個出口都是立可帶的屑屑，根本沒騙到電話費，還浪費買立可帶的錢。」

▼圖為多卡通公共電話，可以選擇使用投幣、IC電話卡、晶片信用卡或電子票證。（圖／記者曾筠淇攝）

▲▼公共電話。（圖／記者曾筠淇攝）

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