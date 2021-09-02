93萬劑BNT疫苗到貨！年輕人注意3症狀　10大QA一次看

▲指揮中心規劃BNT到貨後，將優先保留給12至17歲學生施打。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／整理報導

台灣首批93萬劑BNT疫苗今早抵台，指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、與慈濟基金會執行長顏博文到場接機。針對BNT的各項疑惑，包括何時到貨、加上此次施打年齡層較年輕，注射後要注意哪些情況，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看明白。

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▲BNT疫苗進口台灣，目前首批到貨93萬劑。（圖／路透）

Q1.BNT是什麼？和其他疫苗有何不同？

BNT疫苗是由德國BioNTech及美國輝瑞合作開發的mRNA疫苗，用於預防COVID-19，已通過WHO、歐盟等其他先進國家及我國緊急授權使用。新冠疫苗可分為mRNA、腺病毒載體、重組蛋白等技術，BNT、莫德納同屬mRNA疫苗。

Q2.BNT疫苗的適用對象和施打方式為何？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為12歲以上，接種劑量為0.3mL，接種途徑為肌肉注射。接種劑次為2劑，依疫苗仿單建議接種間隔為21天以上；目前依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議接種間隔為至少28天。

Q3.BNT疫苗何時可以抵台？

引進台灣的BNT疫苗是由鴻海/永齡、台積電、慈濟等3捐贈單位各捐贈500萬劑，共計1500萬劑，今天上午首批到貨數量為93萬劑。

Q4.BNT輪得到我嗎？學生都要上疫苗平台預約嗎？

除了保留給12到17歲的學生，在校園直接施打；其餘數量將優先提供給18至22歲族群，以疫苗平台預約方式進行接種作業。另外，未成年學生部分，需要家長同意書。

▲指揮中心提到，若已經符合第七輪AZ預約資格，且完成預約者，想再更改則要等到9/11。（圖／指揮中心提供）



Q5.什麼時候可以開放登記？如果加勾BNT，順序會不會受到影響？

BNT疫苗於8/28下午14時開放意願登記。許多人想選BNT，又怕原本疫苗得重排，指揮中心發言人莊人祥說明，只要不調整原本勾選的選項，直接加選BNT，排序就不會受影響。

此外，8/29也開放第七輪AZ預約施打，若符合資格且已經預約完成者，想改變心意則得等到9/11才可至疫苗平台進行加選BNT。

▲第七期符合預約對象加選BNT疫苗說明。（圖／指揮中心提供）

Q6.BNT疫苗有怎樣的防護力？

依據目前臨床試驗結果資料BNT疫苗接種完成2劑接種7天後保護力約95%(90.3%~97.6%)，疫苗的保護效果需視接種對象的年齡或身體狀況而異。

Q7.接種BNT疫苗後可能有哪些不良反應？

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

台大前感染科醫師林氏璧引用美國CDC資料表示，12-17歲男生打mRNA疫苗，發生心肌炎比率最高、有10萬分之4，男生比女生高，多半是第二劑7天內發生。

林氏璧指出，若小孩打完BNT疫苗7天內，出現胸痛、心律不整、心悸、氣喘不過來等，點類似心衰竭，血打不出去，最好要送至急診室。

Q8.哪些人不適合接種BNT疫苗？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。

▲近日有多廠牌疫苗運抵台灣，國內持續鼓勵民眾施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q9.接種BNT疫苗後要注意哪些事情？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

Q10.BNT疫苗可以和其他疫苗混打嗎？

國內目前混打僅開放第一線醫事人員可第1劑打AZ、第2劑打莫德納，尚未開放其他民眾兩劑混打不同廠牌疫苗。指揮官陳時中昨日表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的計次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。