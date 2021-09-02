費時378天終於取得BNT！最坎坷疫苗洽購歷程　3大轉折關鍵

▲首批BNT疫苗抵台，陳時中、張淑芬接機。（圖／攝影中心攝）



生活中心／台北報導

首批BNT疫苗今天終於抵達台灣，完成台灣採購3大國際新冠疫苗的最後一塊拼圖。然而台灣在採購BNT疫苗的過程一波三折，各方勢力暗潮洶湧角力，從中央流行疫情指揮中心最早在去年8月20日首次向德國BNT洽購疫苗，到今天疫苗終於以「民間捐贈」方式到貨，中間整整相隔378天，可說是採購歷程最坎坷的一款疫苗。

台灣採購BNT疫苗無法如同AZ和莫德納在短時間簽訂合約供貨，醫界人士向《ETtoday新聞雲》分析，最主要原因是BNT疫苗是由德國BioNTech和美國輝瑞合作開發，雖然輝瑞在台灣有分公司，政府也長年向輝瑞採購藥品，但這款疫苗的銷售區域是由BNT和輝瑞各自分配，並非全由輝瑞負責；而去年3月上海復星與BNT簽約取得中國大陸、港澳、台灣的代理權後，引發各方的政治考量讓台灣取得BNT疫苗的過程更加複雜。

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最後台灣花了1年才取得BNT疫苗，《ETtoday新聞雲》整理採購過程關鍵轉折，可分為3大階段，首先是去年9月到11月間透過「東洋」和「雅各臣」兩家代理商洽談，但前者在談判過程無法針對採購數量達成共識，後者則沒有授權文件，因此雙雙破局。

第二階段指揮中心直接跳過代理商向BNT洽購疫苗，根據指揮中心說法，原本雙方已敲定合約，但對方突然對簽約新聞稿中「我國」兩字有意見，才造成無法完成這次採購。這次交易談判在今年1月破局後，據了解指揮中心已經「半放棄」BNT疫苗，陳時中3月到立法院備詢時甚至說，如果還要幾個月後才能拿到BNT疫苗，「就不需要了」。

未料隨著全球疫情吃緊，原本簽約的AZ和莫德納到貨狀況不佳，5月國內又爆發本土疫情，讓拿不到疫苗的指揮中心被民眾罵翻，醫界人士認為，民眾和在野黨對於「疫苗荒」的批評，是政府願意重新考慮引進BNT的關鍵。

而此時鴻海創辦人郭台銘跳出來宣布要洽購並捐贈BNT疫苗給政府，原先對於BNT的代理商上海復星有所忌憚的指揮中心在躊躇多日後，經府院高層點頭並牽線台積電一起加入，才促成這次疫苗購買，由總統蔡英文在6月18日親自接見郭台銘和台積電董事長劉德音，讓這起捐贈案順暢啟動。之後慈濟基金會也一同加入，採購總量衝高到1500萬劑，加上郭台銘8月初親自到歐洲「催貨」，總算首批BNT疫苗在歷經1年後運抵台灣。

《ETtoday新聞雲》整理BNT疫苗採購關鍵時序：

第一階段：代理商洽購談不攏

2020/8/20 指揮中心和德國BNT原廠接洽採購疫苗。

2020/9/11 指揮中心開始和東洋洽談代理德國BNT疫苗。

▲台灣東洋去年曾與指揮中心洽談代理BNT。（圖／記者呂佳賢攝）



2020/9/18 雅各臣也來與指揮中心接洽購買BNT疫苗。

2020/10/26 雅各臣因沒有授權文件，指揮中心中止談判。

2020/11/3 因採購數量無法談妥，指揮中心與東洋中止洽談。

第二階段：與BNT原廠購買疑因政治因素破局

2020/11/11 指揮中心開始與BNT視訊會議商討採購疫苗。

2021/1/6 指揮中心和BNT確認採購合約，行政院核定合約。

2021/1/8 BNT提出對於指揮中心研擬新聞稿中的「我國」字樣表達不滿。

2021/1/15 BNT宣布重新評估疫苗採購，等同此次採購破局。

第三階段：鴻海永齡、台積電、慈濟採購捐贈

2021/5/23 本土疫情爆發後，永齡基金會提出捐贈疫苗方案。

2021/6/1 鴻海永齡向指揮中心遞件，但指揮中心要求提供原廠授權書。

2021/6/18 郭台銘上午求見總統蔡英文，蔡英文下午與郭台銘和台積電董事長劉德音會面。

▲郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口。（圖／總統府提供）



2021/6/25 行政院宣布永齡、台積電代表政府購買1000萬劑BNT疫苗。

2021/7/9 慈濟基金會加入採購捐贈疫苗500萬劑。

2021/8/4 郭台銘親自赴歐洲「催貨」。

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗並至歐洲催貨。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）



2021/9/2 首批BNT疫苗運抵台灣。