外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰…見他到場冷靜下來了

記者柯振中／綜合報導

板橋一間鐵板燒店傳出外送員、店家發生爭執，外送員因為不滿餐點製作太慢，與店員發生口角，並指控對方拿利器出來威脅。爭執的過程被PO上網路，引起廣泛討論，雙方最終選擇互不提告，讓事件和平落幕。

▲外送員催單嗆聲「混哪裡的」，店員拿武器應戰，見他秒冷靜下來。（圖／《東森新聞》）



一名網友在「外送員的奇聞怪事」張貼影片，某鐵板燒店內，內容是外送員與店員發生爭執，雙方不斷互飆髒話，店員疑似還拿起利器，走出來作勢攻擊。

▼外送員不滿等太久，於是向店員嗆聲。（圖／《東森新聞》）



原來，會發生這件事，是因為外送員不滿等待時間太久，對著店員罵髒話，催單時嗆聲「混哪裡的」，雙方衝突愈演愈烈，才會被拍下來上傳到網路上。事件驚動警方，員警實際到場，雙方冷靜了下來，不願提告，店員手上的物品也並非利器，事件和平落幕。

不過，影片依舊在網路上引起熱議，不少人留言回應，「不想等就轉單，和氣生財」、「看到桌上那一排便當盒，當然等時間到就轉，還有機會跟店家吵？傻了」、「啊怎麼都只有後半段，前半段外送員講了什麼話怎麼沒有出現？」

此外，也有人說明，該外送平台的系統功能不健全，根本就是讓外送員到現場乾等，還不包含交通的時間，「不就是平台搞的嗎？讓店家跟外送員吵輸贏，也是早晚的事。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘