台北夫妻半夜南下偷梨山蜜蘋果　和平警記取教訓加強護農

▲和平警分局成立護農專案，防止梨山水果被竊。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

今天是全國高中職以下學校開學日，警方針對各校進行護童專案，台中市和平警分局不但護童還要護農，目前正值蜜蘋果、甜柿和雪梨產季，引發「巷仔內」竊賊覬覦，去年底就曾發生蜜蘋果失竊案，害果農損失近3萬元，警方為了保護果農心血，即日起加強巡邏直到明年1月底。

去年11月21日凌晨3點多，一對在台北市擺設水果攤的劉姓夫妻，開輛小貨車從台北經宜蘭南下到梨山，車上載一輛未懸掛車牌的機車，夫妻倆先停好貨車，再騎機車去行竊，2人熟門熟路，直達某一產區，不論成不成熟，採了再說，共採得180多斤的蜜蘋果和少許甜柿，市值2萬7千多元，2人開心返回台北時被逮捕。

警方表示，這輛貨車已有多次出沒梨山行竊的紀錄，早已鎖定行蹤，因此等貨車行經平等里中興路時攔查，劉嫌否認行竊，供稱是向不明外籍移工購買，但來源交待不清，經警方連夜通知大梨山地區果農清查有無水果失竊，一名環山地區的鍾姓果農憑著蜜蘋果的套袋認出是自己栽種的。

果農說，之前因久旱缺水，造成農作物無法正常成長，農民們飽受乾旱之苦，等旱象解除後，和平地區從9月起進入蔬果及茶葉產季，農產品都是聞名全台的高經濟作物，目前盛產蜜蘋果，比較大顆的1斤要價150元以上、甜柿1斤也要120元以上，1顆2公斤重的甘露梨300元起跳。

警方後來將劉姓夫妻依竊盜罪嫌移送法辦，今年為了避免宵小覬覦高經濟作物，在水果盛產期間規劃護農專案，即日起加強巡邏、擴大臨檢，直到明年1月31日止，讓果農們能安心睡覺，辛苦栽種不白費。

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