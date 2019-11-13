男友帶柿子回家…切開變「橘色版芋頭」爬滿黑點！　內行直呼高級：甜度更高

▲柿子有黑點更甜。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

又到了柿子最美味的產季，一名女網友昨天收到男友帶回來的甜柿，開心地切了一整盒來吃，但她發現每顆柿子都布滿黑點和線條，宛如橘色版的芋頭，讓她懷疑是否已經變質無法食用？

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，昨天有人送男友好幾顆當令的甜柿，她心想這時候的柿子一定又脆又香，趕快削皮切來吃，不過，第一顆柿子一削完皮就發現，果肉透出微微的黑褐色，切開一看裡面更是布滿黑點，而且接下來幾顆都是相同情形。

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▲黑點有可能是糖分結晶或是氧化反應。（圖／翻攝自爆廢公社）



她好奇地嚐了一小塊，並沒有任何異味，口感依舊爽脆香甜，但賣相看起來實在不佳，和她記憶中的橘紅色柿子完全不同，所以問網友這到底是不是壞掉？網友表示，其實柿子長出黑點不但沒有壞，而且還會特別好吃，「這高級耶」、「這應該是日本的黑糖柿」、「這個超級貴」、「這樣是正常的，只是沒吃過這麼多長這樣的」、「我專營高級水果，這個是日本的黑糖芝麻柿數量稀少，很高級，比一般的日本柿子更好，甜度更高。」

事實上，柿子出現黑點有2種可能：一是過度成熟，柿子中的單寧物質在成熟的過程逐漸轉換為糖分，所以呈現出黑褐色的斑點，這種情況下可正常食用，而且甜度特別高；二則是氧化，柿子切開後接觸到空氣過久，內含的鞣酸和鐵會與空氣結合，在表面形成小斑點，其實並不影響口感，可以放心食用。

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