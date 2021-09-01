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幼兒園佔最多！開學首日「1711人請防疫假」　北市：比預期少

記者袁茵／台北報導

9月1日為中小學開學日，家長們為配合防疫，僅只能目送學童，不能陪同進入校園；不過也有部分家長感到擔憂，因此開學首日學生請防疫假人數為1711人，比例為0.53％，其中以幼兒園855人佔最多。

台北市政府1日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對台北市數位振興券、中小學開學日首日、萬華血清抗體研究、駐德代表謝志偉爭議、BNT首批施打對象、立委高虹安赴台北市政府見習等議題做回應。

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲中小學於9月1日實體開學，圖為北市長安國小學生。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

針對中小學開學首日請假部分，蔡炳坤表示，在外界期望下，台北市今日如期實體開學，統計至1日下午2時，全部中小學、幼兒園總共有31萬9675位同學，其中有3637人請假，比例佔1.13％。

至於請防疫假部分，蔡炳坤提到，有1711名學生請防疫假，佔0.53％，從各學層來看，高中職大約200多位，國中253位，國小326位，幼兒園855位，「其實比預期稍微少一點。」

蔡炳坤分析，因為近期疫情趨緩，北市連續沒有新增確診，加上學校防疫嚴謹、防疫物資到位，且教師也已接種疫苗，所以家長有信心、安心讓學生上學。

另外，關於午餐時必須使用的隔板準備情形？蔡炳坤說，國中、國小和幼兒園已準備到百分之百，僅有建中、南華高中2所學校的用餐隔板尚未到位，原因是用餐習慣多元，但仍能維持用餐安全。

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、蔡炳坤、黃珊珊、陳志銘。（圖／北市府提供）

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