蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

▲國民黨團抨擊行政院預算浮編。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院新第四會期今（1日）正式展開，行政院提出111年度中央政府總預算歲入2兆2,391億元，歲出2兆2,621億元，預計融資財源調度1,190億元，其中舉債690億元加上移用歲計賸餘500億元。國民黨團召開記者會，揭露蔡政府執政5年下來超過4千億元舉債，國人平均每人負擔債務增加到每人24.8萬元。

國民黨總召費鴻泰表示，行政院對外宣稱，連續4年預算均有賸餘，有歲計賸餘可用主要來源是每年增加證交稅稅收而來；此外，政府不斷對外宣稱預算編列是以「零基預算」的精神編列，但這麼多年來中央政府總預算根本就沒有落實「零基預算」，都是以「先減法、後加法」的方式編列，在一般公務預算看來均四平八穩，實際上絕大部分都透過特別預算在用錢。

費鴻泰指出，自從蔡政府上台後5年內，光是編列特別預算就花了納稅人1兆9272億元，分別用於前瞻基礎建設8,400億元、新式戰機採購2,472億元、新冠肺炎紓困振興8,400億元，近期國防部還要編列2千億元購買新式飛彈特別預算，實際上會超過2兆元特別預算，平均5年下來超過4千億元舉債。

費鴻泰表示，前瞻基礎建設8,400億元中，包含了治水預算，但地方旱災和淹水狀況越來越嚴重，國民黨團會在相關委員會檢討前瞻基礎建設，關於治水預算使用情形，到底那些只是表面美化工程或是綁樁工程。

費鴻泰指出，從105年開始，國人平均每人負擔債務23.2萬元，到今年110年度8月底為止，增加到每人24.8萬元，多增加16,000元。政府潛藏債務也從105年度的17兆8,564億元，到109年度的18兆4,534億元，增加了6千多億元。

關於勞保缺口部分，國民黨立委曾銘宗指出，明年政府撥補300億元根本就是杯水車薪、嚴重不足，勞保潛在負債到去年底高達10兆8469億元：今年勞保預估財務情況，支出大於收入，今年不足479億元，明年擴大到795億元、113年擴大到988億元、114年擴大到1,425億元，到115年勞保就將破產，達到負的834億元。

曾銘宗指出，109年政府撥補200億元，今年撥補220億元，明年撥補300億元用來填補勞保缺口，但攸關1千萬勞工權益，面對115年勞保即將破產，政府僅撥補300億元，而勞動部長許銘春在立法院質詢時也表示，政府至少每年要撥補1千億元，才能減緩勞保缺口，政府怎麼在111年度只編列300億元？

曾銘宗表示，去年11月12日在質詢行政院長蘇貞昌時他明白宣示：「勞保，政府將負最後支付責任，不會讓勞保倒」，同時也承諾勞保改革方案將送到立法院，絕不會拖到2024年，但是到現在還是沒看到行政院的勞保改革方案，每年是否願意撥補1千億元補上勞保缺口？蔡政府必須說清楚、講明白。