　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

▲▼國民黨團抨擊行政院預算浮編。（圖／國民黨提供）

▲國民黨團抨擊行政院預算浮編。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院新第四會期今（1日）正式展開，行政院提出111年度中央政府總預算歲入2兆2,391億元，歲出2兆2,621億元，預計融資財源調度1,190億元，其中舉債690億元加上移用歲計賸餘500億元。國民黨團召開記者會，揭露蔡政府執政5年下來超過4千億元舉債，國人平均每人負擔債務增加到每人24.8萬元

國民黨總召費鴻泰表示，行政院對外宣稱，連續4年預算均有賸餘，有歲計賸餘可用主要來源是每年增加證交稅稅收而來；此外，政府不斷對外宣稱預算編列是以「零基預算」的精神編列，但這麼多年來中央政府總預算根本就沒有落實「零基預算」，都是以「先減法、後加法」的方式編列，在一般公務預算看來均四平八穩，實際上絕大部分都透過特別預算在用錢。

費鴻泰指出，自從蔡政府上台後5年內，光是編列特別預算就花了納稅人1兆9272億元，分別用於前瞻基礎建設8,400億元、新式戰機採購2,472億元、新冠肺炎紓困振興8,400億元，近期國防部還要編列2千億元購買新式飛彈特別預算，實際上會超過2兆元特別預算，平均5年下來超過4千億元舉債。

費鴻泰表示，前瞻基礎建設8,400億元中，包含了治水預算，但地方旱災和淹水狀況越來越嚴重，國民黨團會在相關委員會檢討前瞻基礎建設，關於治水預算使用情形，到底那些只是表面美化工程或是綁樁工程。

費鴻泰指出，從105年開始，國人平均每人負擔債務23.2萬元，到今年110年度8月底為止，增加到每人24.8萬元，多增加16,000元。政府潛藏債務也從105年度的17兆8,564億元，到109年度的18兆4,534億元，增加了6千多億元。

關於勞保缺口部分，國民黨立委曾銘宗指出，明年政府撥補300億元根本就是杯水車薪、嚴重不足，勞保潛在負債到去年底高達10兆8469億元：今年勞保預估財務情況，支出大於收入，今年不足479億元，明年擴大到795億元、113年擴大到988億元、114年擴大到1,425億元，到115年勞保就將破產，達到負的834億元。

曾銘宗指出，109年政府撥補200億元，今年撥補220億元，明年撥補300億元用來填補勞保缺口，但攸關1千萬勞工權益，面對115年勞保即將破產，政府僅撥補300億元，而勞動部長許銘春在立法院質詢時也表示，政府至少每年要撥補1千億元，才能減緩勞保缺口，政府怎麼在111年度只編列300億元？

曾銘宗表示，去年11月12日在質詢行政院長蘇貞昌時他明白宣示：「勞保，政府將負最後支付責任，不會讓勞保倒」，同時也承諾勞保改革方案將送到立法院，絕不會拖到2024年，但是到現在還是沒看到行政院的勞保改革方案，每年是否願意撥補1千億元補上勞保缺口？蔡政府必須說清楚、講明白。 

▲▼國民黨團抨擊行政院預算浮編。（圖／國民黨提供）

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
選BNT被插隊放生！上班族心死：只能打AZ高端
基隆刺青男「水果刀刺頸」殺同事！散步逃亡畫面曝光
一天可吃幾顆蛋？一圖看「蛋白vs.蛋黃」營養PK
熊熊換nu bra蹦出「深溝北半球」　G彈炸裂45秒片曝光
台南4歲女童遭虐死　生母逃過羈押原因曝光
93.3萬劑BNT疫苗來了！　明早7點30分抵台
五倍券要來了！「這一天起」開放數位綁定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選BNT被插隊放生　陳時中回「很困難」！上班族心死：乖乖打AZ高端

被黨內質疑「小綠」　江啟臣：中華民國路線怎麼會是小綠？

蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

海軍通信兵「騙砲」被抓包還恐嚇　海軍司令部：司法單位偵辦中

「整個城市都是他們的辦公室」　蔣萬安：記者捍衛第四權令人敬佩

三張圖秒懂北市「熊好券五大優惠」　店家申請六步驟一次看

陳明文拜訪行政院巧遇蘇貞昌　上演相見歡破除不和傳言

「謝長廷、蕭美琴都張羅到疫苗」　藍委酸：謝志偉只能刷存在感

二類中央官員僅佔1710人？　徐巧芯：光衛福部就造冊4584人耶！

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

王思佳「花2萬買髮箍」瘋到自己都不懂　頭戴「蝴蝶+網紗」照鏡子：蝦米鬼啊！

選BNT被插隊放生　陳時中回「很困難」！上班族心死：乖乖打AZ高端

被黨內質疑「小綠」　江啟臣：中華民國路線怎麼會是小綠？

蔡政府執政5年舉債2兆元　他統計「每人負債24.8萬」

海軍通信兵「騙砲」被抓包還恐嚇　海軍司令部：司法單位偵辦中

「整個城市都是他們的辦公室」　蔣萬安：記者捍衛第四權令人敬佩

三張圖秒懂北市「熊好券五大優惠」　店家申請六步驟一次看

陳明文拜訪行政院巧遇蘇貞昌　上演相見歡破除不和傳言

「謝長廷、蕭美琴都張羅到疫苗」　藍委酸：謝志偉只能刷存在感

二類中央官員僅佔1710人？　徐巧芯：光衛福部就造冊4584人耶！

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

林安可開轟助獅單局灌6分！林泓育3分砲追分　獅7局12比7猿

他笑買電梯大樓＝變相租屋　「神邏輯」網傻：你是不是沒租過大樓

基隆刺青男「水果刀刺頸」殺同事！散步逃亡畫面曝光

突收王嘉爾私訊... Karencici「以為詐騙集團」：不敢相信！

當事人請求法官評鑑622件竟全都不成立！何俊英：應給機會補正

藍又時發飆「家暴就是家暴」　控前夫酗酒說謊：偉大的法官居然信

張梓軒隨一軍練球一直被認成王溢正：好多人摸我

選BNT被插隊放生　陳時中回「很困難」！上班族心死：乖乖打AZ高端

日本莫德納再發現「黑色顆粒」　同批次疫苗已接種3790人

江少慶穿大聯盟Logo球褲違規？　中職回應不會罰款

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

已婚中校偷情女士官　艦指部開鍘

明年基本工資調漲有譜！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪

快訊／台電孕婦1傳3　婆婆「解隔前」確診

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

BNT登機照曝光　黃暐瀚：瓶身、盒裝字樣和過去掌握的差不多

快訊／淡水73歲男接種AZ後呼吸困難　緊急送醫救治後死亡

BNT優先施打轉彎　游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

快訊／侯友宜宣布：新北國高中生17萬人「入校集中」接種BNT疫苗

張亞中捐疫苗遭拒！衛福部：無法授權

北市五倍券加碼！「台北熊好券」好康優惠一次看

《彭博》台灣防疫跌到41名「輸非洲」　資深媒體人爆粗口

快訊／柯文哲推「數位熊好券」

第2類只有330人打高端？　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

國防部：共軍已全掌握我軍事動態　且已完善戰場經營

更多熱門

相關新聞

18-22歲優先打BNT憑什麼？網揭1類人也在等

18-22歲優先打BNT憑什麼？網揭1類人也在等

中央流行疫情指揮中心昨日宣布BNT疫苗規畫，除了12歲至17歲青少年優先造冊接種，其餘的BNT則會開放預約平台意願登記，並優先提供給18歲至22歲民眾預約。就有網友不解，18、19歲連高端都沒得打，所以優先當然沒話說，但20歲至22歲也可以預約其他品牌，到底憑什麼成為BNT的優先接種對象？

勞動基金截至7月底大賺3,224.8億元　收益率達7.04％

勞動基金截至7月底大賺3,224.8億元　收益率達7.04％

職場ㄟ大小事加碼課程登場

職場ㄟ大小事加碼課程登場

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

南投縣連8年度歲入高於歲出　林明溱任內減債66億

失能給付申請可在家申請　持自然人憑證即可辦

失能給付申請可在家申請　持自然人憑證即可辦

關鍵字：

蔡政府舉債負債勞保

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面