職場ㄟ大小事加碼課程登場　王鑫基：提升勞保公民教育保障勞動權益

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」加碼課程，邀請勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任講授「勞保實務與案例探討」。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長普及勞權公民教育，打造台南成為勞資共榮分享創造共好的「希望家園」施政理念，台南市勞工局28日上午9時在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」加碼課程。

由勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任講授「勞保實務與案例探討」，分享豐富的勞保實務推動經驗案例，讓大家從案例中更了解勞保職災給付制度，保障勞動權益。生動精彩的演講內容，獲得學員同聲好評！

勞工局長王鑫基致詞表示，「勞工職業災害保險及保護法」於4月30日經總統制定公布，並經行政院核定自2022年5月1日施行，以專法的形式，將原勞工保險條例的職業災害保險及職業災害勞工保護法的規定予以整合，有鑑於勞工保險制度與勞工朋友息息相關，且相關新制度即將施行，為讓市民盡速瞭解現行勞保職災給付制度，以及未來「勞工職業災害保險及保護法」施行後職災保險制度的調整，特別在原訂每月辦理一場「職場ㄟ大小事，分享創造共好」課程，於28日上午加辦一場「勞保實務與案例探討」演講。

講座邀請勞工保險局台南市第二辦事處林管洛主任講授。林主任在勞保局服務30年，具有豐富的實務經驗，且對於繁雜的勞保法令亦融會貫通，28日3小時的課程以深入淺出及實例討論的方式，讓大家對目前及未來的勞工職災保險制度有深入的了解。

林管洛主任提到國內職災補償制度，包括三大部分，勞動基準法的雇主補償責任、勞工保險條例的風險分攤及職業災害勞工保護法的補充性補助，講授內容以「勞工職業災害保險及保護法重點說明」及「現行勞保職災給付與案例探討」二大主題切入。首先在「勞工職業災害保險及保護法」部分，自其推動背景開始說明，除比較新舊法令之差異外，更說明現行勞工保險制度的現況問題，他說新的職災專法比舊法更有保障，投保級距上限由45800元提升至72800元，也擴大特別保障對象，如自然人、非典型部分工時勞工、家庭代工、家庭看護工皆為納入保險的對象，對於勞資雙方更有保障。此外，林主任也特別強調新的職災專法規定，受雇勞工的職災保險給付自到職日起算，解決雇主未於投保當日為其受雇勞工投保勞工保險，而無法請領給付的問題，透過新舊法權益比較，讓學員對於職災新法有更深一層的認識。

接下來在「現行勞保職災給付與案例探討」部分，林主任則先自勞保職災給付種類重點介紹，再以勞保職災給付的常見問題及豐富的實務案例，與學員討論分析，也特別與學員分享勞保通勤職災、過勞工時發生心血管疾病及骨骼肌肉人因工程職業傷病的認定準則及通勤職災爭議認定關鍵，讓學員從個案中建立正確的勞保職災給付相關觀念。

台南市職安健康處代理處長陳美顏表示，因應疫情逐漸趨緩，防疫措施已有放寬調整，勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」報名前，80名學員於南門勞工育樂中心參加實體課程，其餘學員則於「台南呷頭路」臉書觀看同步直播，市民齊聚實體或線上共同學習，期待藉此促使市民提升市民對勞工保險及職災保險制度更的瞭解，也促使事業單位知法守法，落實法令規定，營造更優質的勞動環境。





勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」講座是市民朋友持續自我成長，自我充實及提升人生高度與廣度的最佳選擇，9月份場次預計在9月4日邀請大台南總工會講師、國泰人壽客服督導沈秀貝與市民朋友分享「運轉愛-台南做工行善團」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎大家踴躍報名參加。

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