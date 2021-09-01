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異地戀男友突消失！她狂call「2hrs後醫護接電話」：妳男友被殺了

▲▼26歲碩士生慘遭割喉慘死 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲26歲碩士生慘遭割喉慘死 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「本來約好8月25日給我過生日，沒想到剩我一個人，」8月19日凌晨，在焦急的等待中，翟佳麗（化名）接到電話，得知了男朋友楊郭振（化名）被殺的消息。幾個小時前，在蘭州交通大學青年教師公寓內，26歲碩士生楊郭振剛走進宿舍大樓時，突遭人背襲割喉，淪隨機殺人目標，當場慘死。

據《極目新聞》報導，多名該校學生事後證實，嫌疑人是該棟公寓樓小賣部老板的兒子。還有人稱，嫌疑人患有抑鬱症，但當地警方並未確認。

楊郭振家屬提供的他與同學的聊天紀錄顯示，18日22時10分，楊郭振和室友一前一後進入公寓樓時，被隱藏在樓棟玻璃門後面的嫌疑人從身後一把抱住，對方手中的刀直接刺向了脖頸。22時30分，救護車趕到，但還沒到醫院，楊郭振就已經停止了呼吸。

▲▼26歲碩士生慘遭割喉慘死 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發地。（圖／翻攝自極目新聞）

此時，遠在寧波的女朋友翟佳麗一直在給他打電話。她事後心碎表示，男友以前每天都是晚上10點到11點給自己打電話，兩人聊聊天，但是當天，男友傳完一條訊息後卻消聲匿跡，怎麼打電話都沒接。直到19日0時，電話終於接通了，不過那一頭是醫護人員，告知了男友的死訊。

同時，身在蘭州的表哥趙金（化名），也接到甘肅白銀縣景泰鎮舅舅來電。電話中，舅舅告訴他，學校說表弟楊郭振出事了，讓他趕緊去一趟蘭空醫院。0時15分，趙金來到了醫院手術室，有十來個校方工作人員、學生圍在手術室外。一工作人員告訴他，「人已經沒了。」走近手術台，他在楊郭振的脖頸處，看到了那條長達10公分的傷口。

▲▼26歲碩士生慘遭割喉慘死 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲死者和女友昔日照片 。（圖／翻攝自極目新聞）

翟佳麗回憶，5年前，在蘭州理工學院，剛進大學校園的她和大二的師兄楊郭振相識。2016年11月28日，他們兩人順利確定了關係。8月中旬，楊郭振曾經還在電話中對翟佳麗承諾，今年要陪她過個不一樣的生日。

事發當晚，楊郭振的父母連夜從甘肅白銀景泰縣趕到蘭空醫院時，已經是19日凌晨3時30分。兩人是地道的農民，來蘭州後，他們和親屬想看事發監視器畫面，被公安和校方拒絕。家人提出要求進入兒子居住的宿舍，看看他住的地方，收拾下兒子的遺物，也沒有獲得校方同意。此後，父母帶著被子，來到了學校門口，席地而坐，希望有個說法。

▲▼26歲碩士生慘遭割喉慘死 。（圖／翻攝自極目新聞）

表哥趙金表示，據他了解，楊郭振跟嫌疑人根本沒有往來，也沒有交集，「他是個沒脾氣的人，從來不跟人鬧矛盾。」而跟死者交往多年的朋友，也覺得楊郭振人很不錯。

對此，當地警方回應，目前已經將嫌疑人拘留，案件在按正常程序辦理，「我們跟家屬解釋了，現在要等後面法院的宣判等法律程序，到時候他們可以申請民事賠償，但需要一個時間。」

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