自製「安眠藥果醬」餵2歲女兒後燒炭　孩子沒救回她獨活

▲新北市淡水區陳姓母親自己想尋短，不願將2歲女兒交給別人照顧竟帶著她走上絕路。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太揪心！新北市淡水區陳姓母親（34歲）因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交付給他人照顧，竟將平時服用的各種抗憂鬱藥物摻入自製草莓果醬中，並餵食女兒服用，再將炭盆放在廁所企圖帶女兒走上黃泉路，豈料陳女存活，女兒經搶救仍回天乏術。士林地檢署依殺人罪嫌將她起訴，30日法院開庭，她落淚否認犯罪。

今年4月11日凌晨1時許，陳女因長期精神狀況不佳，將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓不知情的張姓女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，欲共同結束生命。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後因窒息而宣告死亡。

士林地檢署依殺人等起訴她並羈押至今，今法院開準備程序庭，陳女否認犯罪並委屈表示，自己也吞了百顆藥物，強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」她表示自己有很大過失，因還沒有準備好，甚至結果也與她想像不一樣，陳女向法官解釋，「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，講完後，她似乎因太過自責而哽咽落淚。

陳女委任律師稱，她將炭盆放在廁所內，廁所也有對外窗也有通風設備，且現場的炭量並不多，空氣中有百分之6的一氧化碳，被害人（已故張小妹）被發現送醫是隔天下午2點左右，距離燒炭已過10幾小時，且送醫體溫仍有33.1度，表示被害人剛死亡沒多久，如果是自殺，不會隔這麼久，可見確實是意外，更強調陳女自己也有吞上述藥物。而坐在旁聽席的張小妹姑姑，聽到陳女辯詞也難過到頻頻拭淚，令人相當鼻酸。

由於陳女辯護律師稱，陳女是因過失才釀女兒死亡。法官整理出爭執與不爭執，將釐清陳女是否僅因過失而導致張小妹死亡，還是基於殺人犯意造成死亡。

坐在告訴人席的張小妹生父，則有些激動向法官表示，「她是預謀殺人，不是她所謂的『過失』」。張父表示，爭取監護權過程，家事法庭認陳女雖有服用藥物，並不會影響生活起居故判給母親，在案發前一周，陳女用各種理由不讓他去看女兒，但再見到女兒卻是天人永隔。

由於陳女羈押期限將期滿，法官問公訴檢察官意見，檢察官起稱，因陳女涉犯殺人重罪，且有遭通緝及自殺念頭，鈞請繼續羈押。陳女辯護人則表示，她有保外就醫事由，上次院方也准許具保停止羈押，希望能再次給予具保機會，且降低金額，也會願意增加到警察局報到。法官則問陳女有多少錢可以繳，她則輕聲回「我只有幾千塊保證金」。法官諭知全案候核辦。

退庭後，張父向記者表示，她與陳女並沒結婚，而陳女在2019年5月24日同婚立法正式生效後，隔幾天就與蘇女就登記結婚並同住。同年他與陳女打監護權官司，家事法官考量，「幼兒從母原則」並將監護權判給陳女，張父最後難過表示絕對不能輕判，而張小妹的姑姑也難過表示「她自己做的事，自己清楚」。

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