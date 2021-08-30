　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自製「安眠藥果醬」餵2歲女兒後燒炭　孩子沒救回她獨活

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市淡水區陳姓母親自己想尋短，不願將2歲女兒交給別人照顧竟帶著她走上絕路。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太揪心！新北市淡水區陳姓母親（34歲）因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交付給他人照顧，竟將平時服用的各種抗憂鬱藥物摻入自製草莓果醬中，並餵食女兒服用，再將炭盆放在廁所企圖帶女兒走上黃泉路，豈料陳女存活，女兒經搶救仍回天乏術。士林地檢署依殺人罪嫌將她起訴，30日法院開庭，她落淚否認犯罪。

今年4月11日凌晨1時許，陳女因長期精神狀況不佳，將平時所服用的景安寧、FM2等共4種藥物，摻入自製的草莓果醬裡，讓不知情的張姓女兒吃下，再將燃燒木炭放置主臥廁所內，欲共同結束生命。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，將人緊急送醫，但年幼女兒送醫後因窒息而宣告死亡。

士林地檢署依殺人等起訴她並羈押至今，今法院開準備程序庭，陳女否認犯罪並委屈表示，自己也吞了百顆藥物，強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」她表示自己有很大過失，因還沒有準備好，甚至結果也與她想像不一樣，陳女向法官解釋，「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，講完後，她似乎因太過自責而哽咽落淚。

陳女委任律師稱，她將炭盆放在廁所內，廁所也有對外窗也有通風設備，且現場的炭量並不多，空氣中有百分之6的一氧化碳，被害人（已故張小妹）被發現送醫是隔天下午2點左右，距離燒炭已過10幾小時，且送醫體溫仍有33.1度，表示被害人剛死亡沒多久，如果是自殺，不會隔這麼久，可見確實是意外，更強調陳女自己也有吞上述藥物。而坐在旁聽席的張小妹姑姑，聽到陳女辯詞也難過到頻頻拭淚，令人相當鼻酸。

由於陳女辯護律師稱，陳女是因過失才釀女兒死亡。法官整理出爭執與不爭執，將釐清陳女是否僅因過失而導致張小妹死亡，還是基於殺人犯意造成死亡。

坐在告訴人席的張小妹生父，則有些激動向法官表示，「她是預謀殺人，不是她所謂的『過失』」。張父表示，爭取監護權過程，家事法庭認陳女雖有服用藥物，並不會影響生活起居故判給母親，在案發前一周，陳女用各種理由不讓他去看女兒，但再見到女兒卻是天人永隔。

由於陳女羈押期限將期滿，法官問公訴檢察官意見，檢察官起稱，因陳女涉犯殺人重罪，且有遭通緝及自殺念頭，鈞請繼續羈押。陳女辯護人則表示，她有保外就醫事由，上次院方也准許具保停止羈押，希望能再次給予具保機會，且降低金額，也會願意增加到警察局報到。法官則問陳女有多少錢可以繳，她則輕聲回「我只有幾千塊保證金」。法官諭知全案候核辦。

退庭後，張父向記者表示，她與陳女並沒結婚，而陳女在2019年5月24日同婚立法正式生效後，隔幾天就與蘇女就登記結婚並同住。同年他與陳女打監護權官司，家事法官考量，「幼兒從母原則」並將監護權判給陳女，張父最後難過表示絕對不能輕判，而張小妹的姑姑也難過表示「她自己做的事，自己清楚」。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
快訊／三峽10例「血清抗體全陽性」　感染超過1、2個月
9/6後有望降級？　陳時中鬆口「最新規劃」
快訊／新北+3例本土確診　各分布3行政區
LIVE／本土+3全在新北　侯友宜最新說明
桃園機車碰撞聯結車　11歲女童彈飛送醫不治
19歲男星離奇死亡！　童星出身曾和蟻人合作
AZ、BNT防護力與死亡率曝光！　百萬人真實數據出爐
郭董爭取明年3千萬劑BNT！陳時中稱「一直都在談」：會買比所
趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖國本」藝人好友全切割
疫苗接種後增8死！　3廠牌人數曝光
首例機師打2劑疫苗突破性染疫！　24接觸者採檢出爐
AZ有望混打BNT！　陳時中：這方向是可行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退將出賣情資遭通緝仍領月退+18趴203萬　執行署銀行扣款追回

護童兼防疫！北市中小學開學日　警動員166人各校疏導交通

桃園大溪機車與聯結車碰撞　11歲女童彈飛搶救3天不治

關懷殉職警遺眷　高院法官郭豫珍捐畫展所得420萬成立公益專戶

考不上教師求助命理師...他提「母狗守則」　女控性侵敗訴理由曝

中山高「1周2槍擊案」！超車糾紛竟逼車開槍　後座女遭碎玻璃割傷

銀行偽造財報　客戶虧4千萬敗訴　TRF受害人轟：司法根本沒改革！

礁溪2工人搭鐵皮墜樓！　27歲男「頭部重創」意識不清搶救中

自製「安眠藥果醬」餵2歲女兒後燒炭　孩子沒救回她獨活

14歲少年讓她懷孕賠錢和解　5年後又害13歲女墮胎...法官怒了

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

退將出賣情資遭通緝仍領月退+18趴203萬　執行署銀行扣款追回

護童兼防疫！北市中小學開學日　警動員166人各校疏導交通

桃園大溪機車與聯結車碰撞　11歲女童彈飛搶救3天不治

關懷殉職警遺眷　高院法官郭豫珍捐畫展所得420萬成立公益專戶

考不上教師求助命理師...他提「母狗守則」　女控性侵敗訴理由曝

中山高「1周2槍擊案」！超車糾紛竟逼車開槍　後座女遭碎玻璃割傷

銀行偽造財報　客戶虧4千萬敗訴　TRF受害人轟：司法根本沒改革！

礁溪2工人搭鐵皮墜樓！　27歲男「頭部重創」意識不清搶救中

自製「安眠藥果醬」餵2歲女兒後燒炭　孩子沒救回她獨活

14歲少年讓她懷孕賠錢和解　5年後又害13歲女墮胎...法官怒了

桃太郎傷鬼再讓坐...日廣告被吐槽　網揪台廣告也是：胃食道逆流嗎

王光輝引退極高禮遇勇士扛肩進場　大頭目親授極高榮譽頭飾

搶先iPhone 13！　谷歌Pixel 6傳將在9月13日登場

快訊／三峽群聚10例血清抗體曝光　侯友宜：感染超過1、2個月

哈登豪語下季球迷會看到健康的我　將會非常恐怖

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」：雙鐵擬增加運量

潘懷宗／抗癲癇　修正後的生酮飲食療法

暴龍簽下26歲非洲新秀　成為烏干達首位NBA球員

LIVE／北市今+0！9月1日中小學開學防疫指引公布　柯文哲最新說明

花蓮弱勢兒少生活調查首曝光！助學支持最需要　151萬缺口待援

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

信義區撿屍醉女拖進草叢　男大生下場曝

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

更多熱門

相關新聞

23年前少女遭焚屍命案　二審輕判14年半

23年前少女遭焚屍命案　二審輕判14年半

17歲林姓少女23年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。案件沉冤21年，前年因證人檢舉才偵破，警方逮捕4名凶手，一審將當時的情侶檔潘子鑑、陳諭詩2人，依殺人罪判處無期徒刑，但上訴二審後，高等法院30日駁回上訴，分別將二人改輕判14年6月。可上訴。

她照顧失智街友驚見「夢幻天菜」秒嫁

她照顧失智街友驚見「夢幻天菜」秒嫁

開車「揉眼睛」衝對向撞死女騎士　駕駛判8月

開車「揉眼睛」衝對向撞死女騎士　駕駛判8月

雇用兒子打掃社區　女里長盜用身分證詐領3600

雇用兒子打掃社區　女里長盜用身分證詐領3600

疑被仇家逼車閃大燈　男國道開槍逃3天落網

疑被仇家逼車閃大燈　男國道開槍逃3天落網

關鍵字：

淡水殺人母親女兒地檢署法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面