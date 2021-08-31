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27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭「公公虐殺肢解」　生前血淚指控文曝

▲▼苦命媳遭公公虐殺分屍。（圖／翻攝自極目新聞）

▲死者曾發文幸福宣告結婚。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建南安梅山鎮34歲人妻小雯（化名）7年多前嫁給同鎮的丈夫，曾發微博曬結婚照秀恩愛，並幸福稱「這就是我要的，踏實的歸屬感和安全感」。她萬萬沒想到，嫁入婆家後卻受盡了折磨，慘遭公婆霸凌和丈夫家暴，直到近日，更突然在婆家蹊蹺失蹤。最後警方通報，她竟被公公虐殺後分屍拋棄。

據《極目新聞》報導，小雯是梅山鎮明新村人，2014年初經人介紹嫁給了同鎮埔仔村的戴姓男子。婚後，小雯在鎮上的一家制衣廠上班，戴男在南安一鄉鎮衛生院當醫生。同年，她有了自己的寶寶，孩子出生後，在微博記錄著孩子成長的點點滴滴，曾許諾會努力陪著孩子安安靜靜的長大。

▲▼苦命媳遭公公虐殺分屍。（圖／翻攝自極目新聞）

▲除了被公婆聯合霸凌，她還被丈夫家暴。（圖／翻攝自極目新聞）

但漸漸地，她的生活好像變得並不像最初憧憬的那樣。2016年8月，她開始在微博上抱怨自己的生活，「明知正是公公的無限服帖與遷就才養成了婆婆那般矯情做作的個性，為何自己還要無形中在這條路上越走越遠呢？」她說，生活需要互相理解，請勿恃寵而驕。

隨後的幾年中，她經常會因為做飯、收衣服這樣的瑣事與公公婆婆發生爭執，但也只是默默地忍著，偶爾將這些不開心通過微博發泄。就這樣，她一直跟公婆生活在一起，期間也經常回娘家探望家人。直到2021年8月21日，父親接到了她失蹤的電話。

「女婿跟我們說，小雯失蹤了，」21日凌晨1時許，父親得知女兒20日早晨在女婿家失蹤了。當日上午，他便和妻子趕到埔仔村了解情況。期間，小雯公公拿出手機，翻出一張一女子騎著機車的背影照片給他們看，「小雯可能是離家出走了。」

▲▼苦命媳遭公公虐殺分屍。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發地。（圖／翻攝自極目新聞）

當日上午，女婿向梅山派出所報案稱小雯失蹤。下午2時，父母再一次來到女婿家，但仍沒有發現女兒的蹤影。隨後，他們又聯繫上女兒工廠的同事朋友，但還是一無所獲。當晚，父母前往女婿家隔壁的埔仔村委會（警務室）查看攝影機畫面，村裡有個攝影機剛好對著女婿家的路口。

畫面顯示，19日晚上6時許，小雯從工廠下班回到婆婆家，此後再也沒有出來。20日早晨7時11分，小雯的公公將小雯平時騎的機車從家裡推出來。10分鐘不到，一輛無牌小車再從家裡駛出，往後山方向開去。

「小雯肯定是出事了，」家人隨即有了這樣的猜測。21日晚7時30分，他們以兇殺報了警。隨後，戴男和公公被警方帶走。次日凌晨3時許，小雯的婆婆、小姑也被警方帶走。

▲▼苦命媳遭公公虐殺分屍。（圖／翻攝自極目新聞）

▲警方通報。（圖／翻攝自極目新聞）

8月26日，南安市公安局發布通報稱，8月21日，南安市公安局梅山派出所接群眾報警，稱小雯（女，34歲，南安市梅山鎮人）失蹤。該局立即組織開展查找工作。8月26日上午，已找到遺體。經初查，犯罪嫌疑人戴某華（男，61歲，南安市梅山鎮人，死者公公）交代了其與兒媳發生口角後，將其殺害的犯罪事實，現已被該局依法刑事拘留。

目前，案件正在進一步審理中。

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