高溫多雨　二期水稻留意白葉枯病＋瘤野螟危害

▲水稻白葉枯病發病初期，葉緣形成水浸狀小斑 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區二期稻作多已進入分蘗盛期，早植田區將進入抽穗期，近日午後偶有強降雨，田間濕度高，水稻受白葉枯病危害風險提高。高雄區農業改良場研究人員於田區巡查時，發現在高雄市美濃區及屏東縣長治鄉等地有零星瘤野螟現蹤，為免疫情蔓延，籲請農友留意及早防範。

▲瘤野螟為害狀。

水稻白葉枯病為細菌引起之水稻流行性病害，在強風、高濕的條件下，病菌可由傷口或葉緣水孔侵入稻葉，受感染後通常在葉片末端葉緣出現水浸狀斑點，並隨葉脈往下蔓延，嚴重時產生典型的波浪狀灰白色條斑，於高溫高濕環境下可能於病斑處分泌出病原菌菌泥，若再遇風雨吹打，則病菌可隨風雨飛濺傳播，造成大面積發生。

瘤野螟又稱縱捲葉蟲，常在二期稻作分蘗期開始陸續出現，幼蟲會啃食葉片，並在二齡後將葉片兩邊綴成縱苞，藏身其中啃食葉肉，僅留白色表皮，若未適時防治，孕穗末期至抽穗期間可能大量發生，造成滿田白葉的現象。高雄場戴順發場長提醒農友，加強防範，避免災情擴大，造成損失。農友遇有疑問，可利用病蟲害診斷服務專線08-7389060洽高雄場植物保護研究室。

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