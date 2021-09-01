「官員搶打BNT」　江啟臣：蔡英文帶頭打高端卻沒人跟上

記者徐政璿／台北報導

立法院第10屆第4會期今（1日）報到，國民黨主席江啟臣受訪時表示，官員施打高端的比例很低，若總統蔡英文都帶頭施打高端疫苗，但官員施打率好像不到3%，「過去擋BNT的是政府，現在搶打BNT的是官員，真是情何以堪」，他認為「蔡英文帶頭打高端卻沒有官員跟上，蔡英文要不要跟所有官員精神喊話一下？」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

針對駐德代表謝志偉說，BNT疫苗採購是接力賽，前三棒都是蔡政府，最後卻被收割，江啟臣反擊，在賽道上只看到永齡基金會、台積電與慈濟，沒有看到政府，在跑道上的政府是障礙賽中的障礙，跑者奮力在跑，在跑障礙賽，民進黨政府就是障礙。

對於綠委蔡易餘說第二類疫苗施打族群暴增，是因為國民黨執政縣市報名多的因素，江啟臣表示，國民黨執政縣市多，但整件事情就是要甩鍋疫苗不足的責任，如果疫苗足夠，就不會有疫苗施打的亂象問題，不論是搶打、打不到或是不知道第二劑在哪邊，也不會有BNT到貨之後綠營在搶功的狀況，這是標準的甩鍋給在野黨的作法。

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