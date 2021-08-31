鄭運鵬批江啟臣「傷口灑鹽」　「人命換民調說」低估國人智慧

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席江啟臣指總統蔡英文網路民調信任度上升，「是800多條人命，加上很多納稅錢換來的」。民進黨立委鄭運鵬31日發文回擊，批評江啟臣的評論經不起邏輯和實務經驗，「只想在傷口灑鹽，低估國人智慧」。

鄭運鵬表示，政治人物常常有機會分析民調，面對起起伏伏的民調，說法就要經得起下一次相反或相同狀況時的檢驗，江啟臣分析蔡英文總統滿意度過半，是800位染疫往生國人和8000億元特別預算疊起來的，這顯然經不起邏輯和實務檢驗。

鄭運鵬說，每一位染疫國人都是每個民選政府不可承受之重，但國人也是會去比較國際疫情如何、台灣管控如何，不會只看台灣的絕對數字，如果只看絕對數字，民調當然是低於五成，甚至三成，怎麼會是人命疊出滿意度呢？「江啟臣只想在傷口灑鹽，低估國人智慧，也忽略了傷痛也會給人類帶來思辨」。

鄭運鵬強調，隨著疫情控制，比較國際同期表現，國人還是有合理的理解，逐漸有過半的民意看到政府的確是盡力作為。民調過五成，執政黨沒有可以滿意鼓舞之處，在野黨見獵心喜，只凸顯自己沒有格局而已。

鄭運鵬也質疑納稅錢換滿意度的說法，如果行政院只想花大錢買支持，大可不必設定各種條件，包含紓困條件，包含不發現金而採強制消費的五倍券。花大錢但會引起暫時的民怨，是行政院堅信自己的版本是有效又有原則的紓困振興政策，連民進黨都有人堅持反對到現在了，民調一定是下滑的，怎麼會是民調的來源呢？