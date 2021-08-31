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西瓜效應？郝龍斌挺朱立倫　江啟臣：我走到哪也有人挺我

▲▼江啟臣接受專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

▲江啟臣接受專訪。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席選舉9月25日舉行投票，至今剩下不到1個月，各路人馬拜會地方拉票。台北市前市長郝龍斌昨（30日）陪候選人、前主席朱立倫參加台北市中正區黨員座談；台東前縣長黃健庭31日也陪朱立倫跑台東行程。對於是否擔心西瓜效應，爭取連任的國民黨主席江啟臣今天表示，我走到哪也有人挺我。

江啟臣接受廣播節目《嗆新聞》時表示，選舉的過程他尊重大家，每個人都有自己選擇，黨內民主公平競爭相互尊重比較重要。對於是否擔心黨內呈現挺朱立倫，「欸，我走到哪裡也有人挺我」，大家在過程當中訴求自己想法和理念，最後交由黨員決定。

對於郝龍斌是否挺朱立倫，江啟臣表示，這要問郝龍斌，他不知道怎麼解讀，所有國民黨員和支持者都強烈期待2024年大選能拉下民進黨，拿回執政權，並推出會贏的人打贏2024大選，這是目標。

至於是否會拜會郝龍斌，江啟臣則說，之前有拜會過，包括公投推動和其他黨務工作都拜訪郝龍斌好幾次，最近因競選關係，會再看看時間安排。

目前正式登記的包含現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中，以及彰化縣前縣長卓伯源。依據國民黨規劃，9月25日為投票日，10月31日召開全代會進行新舊黨主席交接。

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