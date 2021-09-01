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348萬人瘋搶BNT　醫預言「下下下批也輪不到你們」原因曝

記者陳俊宏／台北報導

首批90萬劑BNT預計今天（1日）晚間抵台，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，指揮中心優先讓12到17歲接種BNT，理由是他們沒有別的疫苗可用；試問，在綠營立委要求底下，又把18到22歲納入BNT優先接種順序，道理何在？他也預言348萬人登記打BNT，「歹勢！下一批，下下批，下下下批，也不會輪到你們！」

沈政男在臉書說，如果18到22歲有感染風險，為什麼不讓他們接種AZ疫苗？明明AZ疫苗新到了一批貨，而且開放給23歲以上；指揮中心是不是認為，18-22歲不適合接種AZ疫苗？否則，為什麼不讓他們預約AZ疫苗，把BNT留給更年長族群？

沈政男指出，全世界沒有人把18-22歲列入新冠疫苗施打優先名單啦！顯然，從頭到尾，在BNT疫苗上，蔡政府就是政治操作頻頻。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/31指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

「有人看了這新聞，雖然很氣，但心想，好吧，反正下一批BNT就輪到我們了。」沈政男表示，「歹勢！下一批，下下批，下下下批，也不會輪到你們！因為，BNT第二劑的標準間隔是21天，當12-22歲打完第一劑BNT，馬上又要打第二劑BNT了。你們繼續好脾氣地等吧，應該冬至以前有機會等到。」

沈政男提到，有沒有看到好幾篇國外研究都說，BNT的保護力不如莫德納（兩劑間隔28天）了？現在最要緊的事，其實是趕快研究到底第二劑BNT該間隔多久，才能取得最佳保護力，但你看指揮中心至今也沒有任何說法。

沈政男說，那些當初嘲諷郭台銘買不到BNT的人，還是可以去登記BNT，但你要知道你有多麼糊塗；那些當初因為擁護蔡政府，而盲目護航AZ的人，恐怕現在都更改帳號躲起來了吧。

▼台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率42.73%。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

我國首批BNT疫苗預計於今晚9時30分抵台，數量約90幾萬劑。指揮中心公布BNT接種規劃，除了已知的12~17歲近120萬學生族群造冊接種，其餘疫苗則優先開放18~22歲年輕族群，在疫苗平台上登記預約，該族群初估有80萬人符合資格。

BNT疫苗登記熱潮不減，從8/28起放上登記平台首日，前3小時統計就已湧入197萬人，到8/31下午5時最新統計數據，勾選BNT者已超過348萬人，每天都還在增加；另在新增BNT疫苗選項之前，約有200萬莫德納鐵粉堅持只勾莫德納，不過這幾天持續下降，到8/31只剩下7.9萬人，和先前相比只剩一半不到。

►本文獲得沈政男醫師授權。

►簡單一招，讓拖地不費力

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