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《海底總動員》車手集團！「尼莫」騙到150萬還想再來一次

▲▼詐欺車手得手150萬竟仍食髓知味，高雄警將計就計順利查獲「海底總動員」車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲詐欺車手得手150萬竟仍貪得無厭，高雄警將計就計，順利查獲《海底總動員》車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市驚爆《海底總動員》車手集團！4名車手在詐騙行動中，以動畫中的角色「尼莫」等命名代號，日前成功用「假檢警」方式詐騙到150萬。沒想到得手一次後，仍貪得無厭想再詐騙同名被害婦人第二次，警方掌握行動佯裝配合，待詐欺車手出現後，立刻上前逮捕，一次「釣上鉤」。

苓雅區一名婦人29日遭詐騙集團以「假檢警」方式，要求交付財產監管，她聽從指示，當天下午就提款現金150萬元，到住家附近交付財產。婦人事後發覺有異狀，隨即向苓雅分局報案。

▲▼詐欺車手得手150萬竟仍食髓知味，高雄警將計就計順利查獲「海底總動員」車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲車手集團在詐騙行動中的LINE上群組，以動畫《海底總動員》角色命名。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，這個車手集團在詐騙行動中的LINE上群組，以動畫《海底總動員》角色命名，自稱首次當面交車手翁男（82年次）就叫「布魯斯」（動畫裡是大鯊魚），其他詐欺共犯莊男（77年次）則是叫「尼莫」（動畫是一隻小丑魚）、尤男（81年次）叫「馬林」（尼莫的爸爸）。

該詐騙集團得手一次後，仍貪得無厭，再次聯繫被害婦人，苓雅分局組成專案小組，指示婦人佯裝配合準備上前逮人。30日中午，婦人假裝配合車手指示領出150萬元，並跟車手約定好時間、地點，果然面交車手翁男就現身在約定的建國一路周邊，警方立刻上前逮人。

▲▼詐欺車手得手150萬竟仍食髓知味，高雄警將計就計順利查獲「海底總動員」車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警逮到「海底總動員」詐欺車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時也逮捕在外把風的詐欺共犯石男（86年次）、尤男，以及準備接應的莊男。警方當場查扣4人手機、高鐵票及相關證物，經檢視手機內確實有相關對話紀錄佐證，另外，還在翁男身上查獲二級毒品安非他命1包。

▲▼詐欺車手得手150萬竟仍食髓知味，高雄警將計就計順利查獲「海底總動員」車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄警逮到「海底總動員」詐欺車手集團。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，經初步詢問瞭解，4人均坦承犯案，翁男對於第一次當車手就被警方「釣上鉤」感到相當懊悔，警方則痛斥動畫中尼莫跟馬林父子情深，這群詐騙集團卻是狼狽爲奸。

該案後續依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦並建請羈押，31日也順利溯源，再查獲同個詐騙集團的另名詐欺車手。

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