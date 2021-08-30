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社會 社會焦點 保障人權

高雄某飯店主管買人頭偽造入住紀錄　詐領國旅補助54萬

▲南打。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南打中心偵破高雄某飯店詐領交通部觀光局國旅補助金。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市某飯店潘姓主管指揮旗下員工蒐集親友證件，偽造入住紀錄542筆，向高市府觀光局申請國旅補助，得手約54萬多元，未料東窗事發，全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲交通部觀光局秋冬旅遊補助 。（圖／交通部觀光局）

潘姓主管利用交通部觀光局、高市府於2019年9月1日至2020年1月31日辦理的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，指揮旗下十多名員工蒐集親友身分證，偽造不實入住紀錄，再向高市府觀光局申請每人頭1000元的國旅補助款。

潘姓主管還告訴員工，提供每1名人頭，事後可以向飯店分取現金200元和夜市券200元作為酬勞。此外，潘姓主管還勾結遊覽車業者，將團客名義入住的旅客，改為自由行名義入住，再向觀光局申請秋冬住宿補助款。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲潘姓主管詐領國旅補助犯罪示意圖。（圖／南打中心提供）

高雄地檢署接獲情資，專案小組4月27日到該飯店執行搜索後擴大偵辦，並查扣飯店營收資料、住宿名單、人頭身分證件等，陸續拘提、通知48名犯嫌到案。相關犯嫌偽造不實紀錄並向交通部申請補助542筆，不法獲利54萬多元。全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

▲南打。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方日前拘提、傳喚18人到案，並查扣證物一批。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南打。（圖／記者許宥孺翻攝）

經詢問飯店集團高層，均表示對此案詳細內容並不知情，只了解，這名潘姓主管曾為此被拘留2個月，目前已去休長假。

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